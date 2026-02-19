En medio del profundo dolor que atraviesa la ciudad de Paraná tras la tragedia ocurrida durante el último temporal, familiares y allegados de Patricia Mena, de 32 años, iniciaron una colecta solidaria para poder afrontar los gastos de su velatorio y sepelio.
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena
Familiares y allegados de Patricia Mena, de 32 años, iniciaron una colecta solidaria para poder afrontar los gastos de su velatorio y sepelio en Paraná.
La mujer era intensamente buscada desde la madrugada del jueves, luego de que la vivienda en la que se encontraba se desmoronara y fuera arrastrada por la corriente del arroyo Colorado, en inmediaciones de calles Amaro Villanueva y J. Altman. Tras horas de rastrillajes y un amplio operativo de emergencia, se confirmó el peor desenlace, generando una fuerte conmoción en la capital entrerriana. Se sigue la busqueda de su hija de 10 años Kiara.
Pedido de ayuda a la comunidad de Paraná
Ante la difícil situación económica que atraviesa la familia y los altos costos que implican los servicios funerarios, se difundió en redes sociales un pedido de colaboración destinado a reunir fondos para el velatorio.
“Agradecemos cualquier ayuda o colaboración para la familia en este momento difícil”, expresa el mensaje que circula junto a imágenes de Patricia.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencia al alias:
Alias: Labelu.mena
Celular de contacto: 343 471-0906
Desde el entorno familiar remarcaron que toda ayuda, por pequeña que sea, será de gran importancia para poder despedirla como corresponde y acompañar a sus seres queridos en este momento de profundo dolor.
La comunidad de Paraná, que siguió con angustia las tareas de búsqueda, volvió a mostrar su solidaridad ante una pérdida que enluta a toda la ciudad.