El Kuelgue llega a Paraná con un show en Hierlam XL

El Kuelgue vuelve al litoral y suma a Paraná como uno de los destinos de su tour 2026. La presentación será el sábado 2 de mayo en Hierlam XL

La banda liderada por Julián Kartún vuelve al litoral y suma a Paraná como uno de los destinos de su tour 2026. La presentación será el sábado 2 de mayo en Hierlam XL, ubicado en Av. José Manuel Estrada 1622.

El grupo retoma la ruta luego de su gira de verano y propone un recital que combina música, improvisación y humor. El repertorio incluirá canciones que el público ya incorporó a sus playlists y nuevas composiciones que amplían el recorrido sonoro de la banda.

Temas como Circunvalación, Parque Acuático y Bossa & People formarán parte de la lista prevista para la noche en la capital entrerriana. A lo largo de más de dos décadas, El Kuelgue consolidó un estilo propio que cruza rock, funk, candombe, pop y sonidos urbanos, con una puesta que prioriza el intercambio directo con quienes asisten.

En 2025 lanzaron el álbum Juegue Kuelgue, grabado en vivo en el Movistar Arena, donde registraron versiones de sus canciones más difundidas. Ese material resume el presente artístico del grupo y anticipa el clima que buscan trasladar a cada escenario.

Formada en 2004 en el barrio porteño de Villa Crespo, la banda recorrió salas y festivales de Argentina, América Latina y Europa. En 2016 abrió los conciertos de Paul McCartney en el Estadio Único de La Plata y compartió proyectos con artistas como Julieta Venegas y Adrián Dárgelos.

Entradas

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 19 de febrero a las 12, a través de www.harlem.com.ar. Los tickets parten desde $65.000 más service charge y se pueden abonar con tarjeta de crédito o débito. La plataforma ofrece además la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés mediante Mercado Pago.