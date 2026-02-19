Uno Entre Rios | Policiales | La Paz

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Policía informó que el hombre que se había disparado luego de chocar en la Ruta Nacional 12 en La Paz falleció en horas de la tarde de este jueves.

19 de febrero 2026 · 17:39hs
Así quedó la camioneta del hombre que luego de chocar se disparó un tiro en La Paz.

El accidente ocurrió en la Ruta 12 a la altura de La Paz.

La Policía de Entre Ríos informó que el hombre que se había disparado luego de chocar en la Ruta Nacional 12 falleció en horas de la tarde de este jueves. El hecho había ocurrido durante la madrugada en el kilómetro 608 en el departamento La Paz.

Un camión, marca Ford modelo Cargo semirremolque, cargado con aserrín que circulaba en dirección norte sur, fue impactado en su lateral izquierdo por una camioneta que circulaba en sentido opuesto, provocando la pérdida de estabilidad y posterior vuelco del equipo.

El accidente ocurrió en la Ruta 12 a la altura de La Paz.

El informe policial indicó que "siendo alrededor de las 1.50 horas del jueves 19 de febrero, personal de Comisaría Primera intervino en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta Nacional Nº 12, Km 608, donde colisionaron de frente un camión y una camioneta que circulaban en sentidos contrarios. Se constató que la camioneta realizaba maniobras en zigzag previas al impacto, produciéndose la colisión en la rueda delantera izquierda del camión y su posterior vuelco".

"Mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor en el lugar, el conductor de la camioneta, un masculino de 64 años, se efectuó un disparo de arma de fuego, resultando con herida en la zona craneal derecha. Se procedió al secuestro de una pistola calibre .22 con cargador y cartuchería, como así también de los vehículos intervinientes y demás elementos de interés para la causa".

El herido fue trasladado al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, donde, siendo las 14.20 horas, se informó su fallecimiento.

Informada la Unidad Fiscal La Paz, se dispuso la autopsia correspondiente y posterior entrega del cuerpo a sus familiares.

