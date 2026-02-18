Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval

Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

Miles de personas asistieron a las cuatro noches de los Carnavales 2026 en Paraná. En calle Salvador Maciá desfilaron 12 agrupaciones con más de 500 artistas

18 de febrero 2026 · 15:21hs
Más de 10.000 personas asistieron a las cuatro noches de los Carnavales 2026 en Paraná. En calle Salvador Maciá desfilaron 12 agrupaciones con más de 500 artistas, en una edición que concluyó con la premiación y coronación de los ganadores.

La intendenta Rosario Romero destacó el trabajo conjunto de las áreas municipales y el perfil comunitario del festejo. Señaló que las organizaciones barriales comercializan las entradas y sostienen así sus actividades durante el año. “El balance es muy positivo”, afirmó.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró el acompañamiento de las familias y el desempeño de un jurado de alto nivel. En la misma línea, la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, remarcó el crecimiento sostenido del público en cada jornada.

El desfile infantil Tracatá reunió a siete agrupaciones con alrededor de 300 niñas y niños de distintos barrios. Desde la organización destacaron el valor del carnaval como espacio de expresión y participación comunitaria.

La comparsa Emperatriz obtuvo el primer premio. Directores e integrantes de las agrupaciones coincidieron en resaltar el trabajo anual y el compromiso colectivo que requiere cada presentación.

