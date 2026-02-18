Más de 10.000 personas asistieron a las cuatro noches de los Carnavales 2026 en Paraná. En calle Salvador Maciá desfilaron 12 agrupaciones con más de 500 artistas, en una edición que concluyó con la premiación y coronación de los ganadores.
Paraná celebró cuatro jornadas de carnaval
Miles de personas asistieron a las cuatro noches de los Carnavales 2026 en Paraná. En calle Salvador Maciá desfilaron 12 agrupaciones con más de 500 artistas
Más de 500 artistas desfilaron en los Carnavales 2026
La intendenta Rosario Romero destacó el trabajo conjunto de las áreas municipales y el perfil comunitario del festejo. Señaló que las organizaciones barriales comercializan las entradas y sostienen así sus actividades durante el año. “El balance es muy positivo”, afirmó.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, valoró el acompañamiento de las familias y el desempeño de un jurado de alto nivel. En la misma línea, la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, remarcó el crecimiento sostenido del público en cada jornada.
El desfile infantil Tracatá reunió a siete agrupaciones con alrededor de 300 niñas y niños de distintos barrios. Desde la organización destacaron el valor del carnaval como espacio de expresión y participación comunitaria.
La comparsa Emperatriz obtuvo el primer premio. Directores e integrantes de las agrupaciones coincidieron en resaltar el trabajo anual y el compromiso colectivo que requiere cada presentación.