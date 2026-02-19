Reabren la convocatoria para sumar salas a la Red Federal de Teatros

Uno Entre Rios | Escenario | Red Federal de Teatros

La Secretaría de Cultura de la Nación reabrió la inscripción a la Red Federal de Teatros, destinada a espacios teatrales de gestión provincial, municipal, universitaria y de colectividades de todo el país

19 de febrero 2026 · 15:30hs
La Secretaría de Cultura de la Nación reabrió la inscripción a la Red Federal de Teatros, una iniciativa destinada a espacios y salas teatrales de gestión provincial, municipal, universitaria y de colectividades de todo el país. La convocatoria permanecerá abierta durante todo el año.

Salas de todo el país pueden sumarse a la Red Federal de Teatros

El programa se desarrolla de manera conjunta con el Teatro Nacional Cervantes y tiene como objetivo fortalecer a los teatros que integran la red mediante acciones de formación, asesoramiento técnico y articulación en producción y circulación de espectáculos.

Qué implica formar parte

La adhesión permite acceder a capacitaciones, asesorías en gestión y producción, y oportunidades de trabajo articulado en el campo de las artes escénicas. Además, las salas inscriptas se incorporan al micrositio del programa y al mapa geolocalizado nacional, que actualmente reúne 128 espacios de todas las provincias.

La Red promueve el intercambio de información y la optimización del uso de infraestructura y equipamiento, junto con instancias de formación orientadas al trabajo escénico seguro y profesional.

Quiénes pueden inscribirse

Podrán postularse teatros y salas de gestión estatal —provincial, municipal o universitaria— y de colectividades que no estén contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800. No se admitirán proyectos de salas nuevas en construcción o próximas a inaugurarse.

La inscripción debe realizarla la persona responsable del espacio.

Cómo postularse

El trámite se gestiona a través de la plataforma Somos Cultura. En primer lugar, la persona interesada debe registrarse en el Registro Federal de Cultura como “persona humana/trabajador de la cultura”. Luego deberá inscribir el “espacio cultural” correspondiente.

Una vez completados esos pasos, se podrá solicitar la adhesión a la Red Federal de Teatros desde la sección “Convocatorias”, donde se requiere consignar información técnica y adjuntar la documentación respaldatoria. Un equipo técnico evaluará cada presentación y confirmará la incorporación mediante correo electrónico o a través de la plataforma.

Las consultas pueden realizarse al correo [email protected].

Alcance del programa

Desde su puesta en marcha, la Red Federal de Teatros realizó más de 30 capacitaciones presenciales y virtuales, con la participación de más de 5.000 personas vinculadas a áreas técnicas y de gestión. También impulsó la circulación de producciones del programa TNC Produce en el País, con más de 40 funciones en distintas provincias.

La Red cuenta además con un micrositio dentro de la plataforma del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA), donde se difunden las acciones y salas integrantes.

