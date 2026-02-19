Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Con la presencia de cuatro paranaenses en la formación titular y uno en el banco de suplentes, Capibaras XV está listo para recibir a Peñarol de Uruguay.

Con la presencia de cuatro paranaenses en la formación titular y uno en el banco de suplentes, el entrenador Nicolás Galatro confirmó el primer equipo titular de Capibaras XV , la franquicia del Litoral que este sábado debutará en el Súper Rugby Américas cuando reciba al actual campeón Peñarol de Uruguay en Rosario.

En la formación inicial se destacan la presencia de Diego Correa (club Estudiantes) en el pack de forwards, mientras que entre los backs estarán Bruno Heit, Franco Rossetto (ambos también del CAE) y Tomás Sigura (de Tilcara).

Capibaras XV fue presentado oficialmente en Paraná y ya se prepara para su histórico debut

En tanto, esperando por una oportunidad para ingresar se encontrará Felipe Villagrán, otro hombre del Albinegro de Paraná.

Este viernes, a las 13, se presentará en sociedad el partido con Peñarol en el Palacio de los Leones de Rosario, mientras que a las 19 en el estadio del Hipódromo tendrá lugar el Captain's Run.

De los 23 rugbiers que conforman el plantel, el jugador con más partidos en el certamen continental es Manuel Bernstein con 42 acumulados entre Cobras, Jaguares y Pampas. Lo escoltan el cocapitán Ignacio Gandini con 39 repartidos entre Olimpia y Dogos, y Lorenzo Colidio con 36 entre Olimpia, Pampas y Dogos. El que más puntos suma en la competencia es Juan Bautista Baronio con 219 producto de 5 tries, 46 conversiones y 34 penales.

La formación de Capibaras XV

1-Diego Correa, 2-Manuel Cuneo, 3-Enzo Avaca; 4-Lorenzo Colidio, 5-Lucas Bur; 6-Ignacio Gandini, 7-Jerónimo Gómez Vara; 8-Manuel Bernstein; 9-Alejo Sugasti, 10-Juan Bautista Baronio; 11-Franco Rossetto, 12-Guido Chesin, 13-Bruno Heit, 14-Gino Dicapua; 15-Tomás Sigura.

Los suplentes serán: 16-Federico Cescut, 17-Juan Ignacio Rodríguez, 18-Lisandro Dipierri, 19-Ignacio Gallo, 20-Felipe Villagrán, 21-Juan Lovell, 22-Ignacio Dogliani, 23-Bautista Estellés.