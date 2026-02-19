Uno Entre Rios | Escenario | Homer el Mero Mero

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

El rapero Homer el Mero Mero se presentará el domingo 19 de abril a las 20 en Tribus Club de Arte, en el marco de su “Resurrección Tour 2026”

19 de febrero 2026
Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

El rapero Homer el Mero Mero se presentará el domingo 19 de abril a las 20 en Tribus Club de Arte, en el marco de su “Resurrección Tour 2026”. Las entradas ya se encuentran a la venta en la boletería de la sala y a través del sistema Ticketway.

Homer el Mero Mero vuelve a los escenarios y llega a Santa Fe

La fecha en la capital santafesina marca su regreso a los escenarios con un espectáculo que reúne sus lanzamientos más recientes y las canciones que consolidaron su recorrido dentro del rap argentino. El show propone un repaso por distintas etapas de su carrera y una puesta pensada para el contacto directo con el público.

Referente de una generación que encontró en el hip hop un canal de expresión propio, Homer el Mero Mero construyó una identidad que combina lírica personal, bases contundentes y una presencia escénica que lo distingue dentro del circuito urbano.

La presentación en Tribus forma parte de una gira nacional que lo llevará por distintas ciudades del país durante 2026. En Santa Fe, la convocatoria reunirá a seguidores que acompañan su trayectoria desde los primeros lanzamientos y a nuevas audiencias que se sumaron en los últimos años.

Las entradas pueden adquirirse de manera presencial en Tribus Club de Arte o de forma online mediante Ticketway. La organización recomendó comprarlas con anticipación.

Homer el Mero Mero Santa Fe tour Tribus
