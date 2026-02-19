Uno Entre Rios | Policiales | femicidio

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

A raíz del femicidio de Vanesa López, hubo una movilización en Gualeguay y habrá otra este viernes en Santa Elena.

19 de febrero 2026 · 17:16hs
Ernesto Fabián Caamaño, de 50 años, fue imputado formalmente por el femicidio de Vanesa López y fue nuevamente detenido en la Jefatura Departamental de Gualeguay, tras estar alojado en el Hospital de Salud Mental donde posteriormente recibió el alta médica.

Caamaño estaba en dicho nosocomio a raíz de un episodio de violencia que tuvo poco después de ser detenido, tras lo cual ahora volvió a quedar bajo custodia policial. La investigación está cargo de los fiscales Josefina Beheran y Rodrigo Molina El femicidio de Vanesa López, de 39 años, ocurrido el jueves 12 de febrero en el Barrio Matadero, generó gran conmoción en la comunidad. La víctima fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada sobre la continuación de calle La Paz, cerca del Molino y a pocos metros de la costanera sur-oeste, con heridas provocadas por un arma blanca o un objeto punzante.

Marcha

El miércoles por la tarde se realizó en Gualeguay una marcha en pedido de justicia por Vanesa López. La convocatoria, organizada por la Multisectorial de Mujeres de la ciudad, comenzó a las 18.30 en la Plaza San Martín bajo la consigna “Verdad y Justicia”. Desde la Multisectorial expresaron que la cadena de responsabilidades debe quedar en evidencia y que quienes no hicieron su trabajo para evitar el crimen deben dar respuesta. También reclamaron la aplicación de la Ley Micaela con capacitación obligatoria para todas las líneas policiales y sanciones para los negligentes. Agregaron que se movilizaron para exigir verdad y justicia, porque el hecho no fue aislado, porque faltan muchas mujeres y porque necesitan que se las crea. La marcha reflejó el profundo reclamo social frente a la violencia de género y la urgencia de medidas concretas para prevenir futuros femicidios.

