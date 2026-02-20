Uno Entre Rios | La Provincia | Rosario del Tala

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

La Municipalidad de Rosario del Tala fue condenada por un juicio iniciado en 2023 y la actual gestión de Juan Ramón Medina criticó a la anterior gestión.

20 de febrero 2026 · 10:36hs
El municipio que gobierna Medina perdió un juicio y debe pagar más de $36 millones y con los intereses la suma asciende a $150 millones.

El municipio que gobierna Medina perdió un juicio y debe pagar más de $36 millones y con los intereses la suma asciende a $150 millones.

La Municipalidad de Rosario del Tala deberá pagar $150 millones tras perder un juicio iniciado por un proveedor. Así lo informó la administración del actual intendente Juan Ramón Medina (Juntos), quien lamentó la situación y cuestionó a la anterior gestión por la herencia de millonarios juicios. La crítica apuntó a Luis Albert Schaaf, de la Unión Vecinal Talense, quien gobernó en el período 2019-2023.

En un posteo en Facebook, el municipio informó que el 6 de febrero recayó sentencia condenatoria sobre en los autos caratulados “Heicenreder Raúl y Heicenreder Rubén D. Soc. de Hecho C/ Municipalidad de Rosario del Tala s/ contencioso administrativo”, iniciados en 2023, que tramitan ante la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Concepción del Uruguay.

entre rios: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

"Dicha sentencia condena al Municipio a abonar a la parte actora Empresa el Jagüel la suma de $35.264.630,54 a la cual se suman intereses desde febrero de 2022 a la fecha, costas, devolución de garantía, honorarios, etc. Haciendo un total por todo concepto según planilla estimativa de liquidación de como mínimo $150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos), debiendo este Municipio abonar esa suma de dinero en el plazo establecido en la sentencia de 60 días. Esta es la tercera sentencia que debe afrontar esta gestión por juicios iniciados durante la gestión anterior – periodo 2019-2023 . Dos de ellos recayeron sobre el círculo de viviendas y estos hay que sumarles los acuerdos de mediación judicial y los extrajudiciales que esta gestión formalizó para evitar más juicios y más sentencias condenatorias, además de la reciente sentencia", se explicó, según registró UNO.

LEER MÁS: Elecciones 2023: En Colón y Tala ganó Juntos por el Cambio

Críticas a la gestión anterior

En ese marco, remarcó: "La actual gestión afrontó y deberá afrontar el pago de más de $300.000.000 (trescientos millones de pesos) que la gestión anterior dejó sin pagar y por dicha razón las deudas fueron judicializadas. Así como se efectuaron gestiones ni bien asumimos ante el Gobierno de la provincia, quien dio respuesta favorable haciendo un aporte económico que permitió afrontar casi el 90% de la deuda con el círculo de viviendas, en esta oportunidad también hemos iniciado gestiones ante el Gobierno de Entre Ríos a efectos de que nos pueda ayudar con un aporte para afrontar parte de la suma establecida en la sentencia judicial condenatoria".

"Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento por la atención y predisposición permanente para gestionar y dar respuesta tanto del Ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso como así también del Gobernador de la provincia Rogelio Frigerio. Somos conscientes del tremendo impacto económico que este fallo judicial representa para las finanzas municipales y más en momentos donde administramos recursos escasos. No obstante, haremos todos los esfuerzos para poder afrontar y pagar este juicio sin resentir la economía diaria del municipio, lo cual es muy complicado. Esta gestión seguirá afrontando los desafíos venideros cuidando cada peso de nuestros vecinos y haciéndose cargo de una pesada herencia de la gestión anterior. Esto no es relato, es una realidad concreta que económicamente afecta las cuentas municipales. Juntos vamos a salir adelante", finalizó.

Rosario del Tala Juicio Demanda Sentencia
Noticias relacionadas
la justicia ordeno que el conflicto entre transporte san jose y uta tramite en entre rios

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

parana: tras el hallazgo de la madre, continua la busqueda de chiara barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Hugo Mario Moyano, al momento de ser detenido allá por 2009.

Murió el médico Hugo Mario Moyano condenado por delitos de lesa humanidad

La paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio. 

Paritaria: el encuentro entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Ultimo Momento
Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Policiales
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Ovación
Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

La provincia
Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Dejanos tu comentario