El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

La Municipalidad de Rosario del Tala deberá pagar $150 millones tras perder un juicio iniciado por un proveedor. Así lo informó la administración del actual intendente Juan Ramón Medina (Juntos), quien lamentó la situación y cuestionó a la anterior gestión por la herencia de millonarios juicios. La crítica apuntó a Luis Albert Schaaf, de la Unión Vecinal Talense, quien gobernó en el período 2019-2023.

En un posteo en Facebook, el municipio informó que el 6 de febrero recayó sentencia condenatoria sobre en los autos caratulados “Heicenreder Raúl y Heicenreder Rubén D. Soc. de Hecho C/ Municipalidad de Rosario del Tala s/ contencioso administrativo”, iniciados en 2023, que tramitan ante la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de Concepción del Uruguay.

"Dicha sentencia condena al Municipio a abonar a la parte actora Empresa el Jagüel la suma de $35.264.630,54 a la cual se suman intereses desde febrero de 2022 a la fecha, costas, devolución de garantía, honorarios, etc. Haciendo un total por todo concepto según planilla estimativa de liquidación de como mínimo $150.000.000 (Ciento cincuenta millones de pesos), debiendo este Municipio abonar esa suma de dinero en el plazo establecido en la sentencia de 60 días. Esta es la tercera sentencia que debe afrontar esta gestión por juicios iniciados durante la gestión anterior – periodo 2019-2023 . Dos de ellos recayeron sobre el círculo de viviendas y estos hay que sumarles los acuerdos de mediación judicial y los extrajudiciales que esta gestión formalizó para evitar más juicios y más sentencias condenatorias, además de la reciente sentencia", se explicó, según registró UNO.

Críticas a la gestión anterior

En ese marco, remarcó: "La actual gestión afrontó y deberá afrontar el pago de más de $300.000.000 (trescientos millones de pesos) que la gestión anterior dejó sin pagar y por dicha razón las deudas fueron judicializadas. Así como se efectuaron gestiones ni bien asumimos ante el Gobierno de la provincia, quien dio respuesta favorable haciendo un aporte económico que permitió afrontar casi el 90% de la deuda con el círculo de viviendas, en esta oportunidad también hemos iniciado gestiones ante el Gobierno de Entre Ríos a efectos de que nos pueda ayudar con un aporte para afrontar parte de la suma establecida en la sentencia judicial condenatoria".

"Por ello, reiteramos nuestro agradecimiento por la atención y predisposición permanente para gestionar y dar respuesta tanto del Ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso como así también del Gobernador de la provincia Rogelio Frigerio. Somos conscientes del tremendo impacto económico que este fallo judicial representa para las finanzas municipales y más en momentos donde administramos recursos escasos. No obstante, haremos todos los esfuerzos para poder afrontar y pagar este juicio sin resentir la economía diaria del municipio, lo cual es muy complicado. Esta gestión seguirá afrontando los desafíos venideros cuidando cada peso de nuestros vecinos y haciéndose cargo de una pesada herencia de la gestión anterior. Esto no es relato, es una realidad concreta que económicamente afecta las cuentas municipales. Juntos vamos a salir adelante", finalizó.