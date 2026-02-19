Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

Este viernes, desde las 21, en el Club Paracao se desarrollará un festival que lo tendrá al local Franco Catena en la pelea de fondo.

El duelo principal de este viernes será protagonizado por el local Franco Catena y el riojano Raúl Villarruel, a seis rounds en la división Pesado.

El boxeo paranaense pone primera. Este viernes se desarrollará el primer festival pugilístico de la temporada 2026 en la capital entrerriana. La cita del deporte de los puños será a partir de las 21, en el estadio El Coloso del Sur del Club Atlético Paracao. El protagonista principal de la noche será el local Franco Catena .

El Yunque, de 31 años, tomará un riesgo importante este compromiso. Él habitualmente pelea en la categoría Crucero, pero ante la imposibilidad de conseguirle un rival en dicha división, decidió arriesgarse a ascender al peso Pesado para este choque.

Su rival será el riojano Raúl Villarruel, de 41 años, quien a pesar de poseer un récord negativo le saca una importante ventaja de kilos al peleador entrerriano. El deportista visitante es una cara conocida en Paraná, ya que el 1 de noviembre del 2024 se presentó en el Club Palma Juniors, donde fue derrotado por puntos, en fallo unánime por Jairo Suárez.

En su carrera profesional, Catena cuenta con un récord compuesto por seis peleas ganadas (cuatro por nocaut) y dos perdidas; mientras que Villarruel posee un palmarés de cuatro triunfos (uno por la vía rápida) y 11 derrotas (cuatro antes del límite).

Este jueves se realizó el pesaje oficial de la contienda profesional. Al subirse a la balanza, Franco Catena registró 94,400 kilos; mientras que Raúl Villarreal marcó en la báscula 107,600 kilogramos.

Además, en la entidad de la zona sur de la ciudad se van a desarrollar ocho peleas de índole amateurs. La entrada en puerta tendrá un valor de 12.000 pesos. Los boxeadores amateurs se pesarán este viernes, antes del inicio del evento. Fueron citados para las 20.

Por otra parte, cuando se anunció el lanzamiento de la velada, en la cartelera se informaba que también iba a pelear Wenceslao Mansilla, pero Peligro sufrió la rotura del menisco de su rodilla derecha y debió someterse a una intervención quirúrgica la semana pasada, por lo que debió suspender su participación.

La cartelera en el Club Paracao

Las peleas amateurs: primera pelea, Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Federico Palavecino (Upperbox de Santa Fe), en categoría Hasta 64 kilos; Thiago Díaz (Motobox) vs José Pernaue (Gimnasio de Miguel Palacios), en categoría Hasta 64 kilos; Nahuel Ramos (Boxing Paraná) vs Kevin Chamorro (Willie Pep de Santa Fe), en categoría Hasta 75 kilos; Jonathan Gómez (Boxing Paraná) vs Dylan Zapata (Motobox), en categoría Hasta 65 kilos;

Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Tomas Deluca (Willie Pep), en categoría Hasta 75 kilos; Maximiliano Nichea (Team Peligro) vs Thiago Valdez (Toa Fight), en categoría Hasta 60 kilos; Marcos Orrego (Team Peligro) vs Tomás Puntin (Escuela Exequiel Luciani), en categoría Hasta 75 kilos Juvenil; y Walter Gonzáles (Team Peligro) vs Conrado Macado (Boxing Training de Santa Fe), en categoría +91 kilos.

La pelea profesional: Franco Catena (Team Peligro) vs Raúl Villarruel (La Rioja), a seis asaltos en categoría Pesado.

El Team Peligro se suma a una campaña solidaria

El Team Peligro se sumó a colaborar con Proyecto VyV Solidario, que se encarga de recolectar alimentos no perecederos, verduras, carnes, leche, útiles escolares, zapatillas y ropa en buen estado, entre otras cosas. Esto será donado a merenderos de los distintos puntos de Paraná. Quienes deseen colaborar pueden acercar las donaciones al gimnasio de boxeo que funciona en las instalaciones del Club Atlético Paracao.