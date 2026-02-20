Uno Entre Rios | La Provincia | Gustavo Bordet

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

El diputado Gustavo Bordet señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos

20 de febrero 2026 · 10:25hs
Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

El ex gobernador Gustavo Bordet sostuvo que la reforma laboral aprobada en Diputados no garantiza la creación de empleo genuino ni de calidad, al tiempo que implicará la reducción de derechos laborales consolidados.

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional, señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.

Embed

entre rios: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio que gobierna Medina perdió un juicio y debe pagar más de $36 millones y con los intereses la suma asciende a $150 millones.

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El ex mandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde (según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA) entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó.

bordet
Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que (según afirmó) difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido.

Regresiva

En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos.

Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal. “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

Gustavo Bordet Argentina Reforma laboral diputado Empleo
Noticias relacionadas
la justicia ordeno que el conflicto entre transporte san jose y uta tramite en entre rios

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

parana: tras el hallazgo de la madre, continua la busqueda de chiara barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Hugo Mario Moyano, al momento de ser detenido allá por 2009.

Murió el médico Hugo Mario Moyano condenado por delitos de lesa humanidad

La paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio. 

Paritaria: el encuentro entre el Gobierno de Entre Ríos con ATE y UPCN pasó a un cuarto intermedio

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Ultimo Momento
Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Policiales
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Ovación
Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

La provincia
Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Paraná: tras el hallazgo de la madre, continúa la búsqueda de Chiara Barrios

Dejanos tu comentario