Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Vecinos de Santa Elena convocan a una jornada de sensibilidad este viernes en la Plaza Centenario para exigir avances en la causa contra Luca Benítez y reclamar una Unidad Fiscal propia. También acompañarán a familiares de otra joven víctima de un grave hecho de violencia.

La comunidad de Santa Elena, en el departamento La Paz, se realizará un encuentro de sensibilización en las calles este viernes 20 en reclamo para que se avance con la causa judicial contra Luca Benítez, acusado del presunto delito de abuso y abandono de persona de una adolescente. El joven se encuentra detenido en la Jefatura Departamental de La Paz desde el 3 de febrero.

Desde la organización se informó a UNO que familiares y amigos de la víctimas, no solo de ese caso, se reunirán a las 20 en la Plaza Centenario. En la oportunidad se reclamará también que la localidad tenga una Unidad Fiscal propia. A la actividad también se sumarán familiares de la joven víctima de un grave hecho de violencia ocurrido el 1° de enero y por le cual está imputado un policía.

convocatoria

Los casos

Cabe recordar que la Justicia paceña decidió 30 días de prisión preventiva para Benítez, de 22 años. Así lo decidió el juez de Garantías y Transición de La Paz, Ramón Lell, al homologar el acuerdo entre la fiscal de La Paz, Paula Gareis, la defensa del imputado, a cargo del abogado paceño Roberto Alsina, y Natalia Cabrera por el Ministerio Pupilar. A la denuncia la radicó el padre de la víctima, quien estuvo internada en el Hospital San Martín de Paraná, donde se recuperó favorablemente tras haber sido intervenida quirúrgicamente a raíz de las graves heridas sufridas durante el presunto ataque sexual, ocurrido la noche del lunes 3 en una vivienda de Avenida Mitre de la localidad entrerriana.

Por otra parte, sigue abierta la investigación por presunta privación ilegítima de la libertad y lesiones graves a su pareja que se le sigue al policía Dalmiro “Bicco” Silván, oriundo de Santa Elena pero que se desempeña en Paraná en la División GIA (Grupo de Infantería Adiestrada) en Paraná.

De acuerdo a la denuncia, el uniformado habría arrojado a su pareja, de 18 años, de un auto en movimiento la madrugada del 1 de enero de 2026, causándole graves heridas.