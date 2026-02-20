Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

Uno Entre Rios | Show | Eric Dane

La estrella de Hollywood Eric Dane falleció por esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa con la que había sido diagnosticado hace diez meses

20 de febrero 2026 · 12:33hs
Este jueves por la noche falleció el actor Eric Dane, recordado por su interpretación del doctor Mark Sloan en la exitosa serie "Grey's Anatomy". La estrella de 53 años reveló hace diez meses que fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva.

La noticia fue confirmada por su familia a la revista People. El círculo íntimo le envió un comunicado al medio estadounidense: "Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA".

Además, sus seres queridos recordaron cómo transitó esta última etapa: "Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha".

Erik Dane
Por último, destacaron el apoyo de los seguidores de Dane a lo largo de su carrera: "Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido". La familia pidió privacidad mientras atraviesan este doloroso momento.

Quién era Eric Dane, el actor de Grey's Anatomy

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Erick Dane se mudó a Los Ángeles apenas termino sus estudios iniciales para profundizar su carrera en la actuación. En los 90' tuvo papeles secundarios en producciones como "Saved by the Bell", "The Basket" y "The Wonder Years".

Sin embargo, el gran salto a la fama internacional se dio con su interpretación del doctor Mark Sloan en "Grey's Anatomy". Su primera aparición en la producción fue en la segunda temporada. Tras un gran recibimiento por los fanáticos, su personaje se extendió hasta la octava temporada. Luego, realizó breves pasos en las partes 9 y 17 de la serie.

En 2019, Eric Dane comenzó a interpretar a Cal Jacobs en "Euphoria", actuando del padre de Nate Jacobs. Su último papel fue en un cameo de "Mentes brillantes" donde interpretó a un bombero que padecía ELA, el cual realizó luego de haber sido diagnosticado con dicha enfermedad.

A principios de abril de 2025, Eric Dane contó cómo supo de su enfermedad: "Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada".

Eric Dane Hollywood Actor Grey's Anatomy
