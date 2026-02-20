Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Uno Entre Rios | La Provincia | Tragedia vial

20 de febrero 2026 · 12:06hs
El 4 de enero, alrededor de las 4.30 de la madrugada, se produjo un grave siniestro vial en la Ruta 20, cerca de Gilbert (departamento Gualeguaychú) que resultó en la muerte de cinco personas. La colisión fue entre un Fiat Palio una Volskswagen Suran. Las primeras tres víctimas fatales fueron identificadas como Jonathan Morh, de 19 años, con domicilio en Colonia San Antonio, quien viajaba junto a las dos adolescentes en el Fiat Palio; y Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Urán, de 79 años, ambas residentes de Villa Elisa, departamento Colón, que se trasladaban en la Volkswagen Suran. Más tarde, en el hospital fallecieron Martina Michel Moyano, oriunda de Urdinarrain y Eliana Gay, ambas de 16 (viajaban en el Fiat Palio).

El único sobreviviente fue Christian Claus (39), oriundo de Villa Elisa, quien perdió a su esposa (Bogado) y a su madre (Urán) en el brutal choque. En diálogo con La Mañana de La Red 88.7, su hermana Andrea denunció que la obra social y la justicia dilataron una intervención quirúrgica urgente.

Denuncian "abandono y discriminación"

La mujer denunció que Christian sufrió "abandono de persona y discriminación" en el Hospital Centenario de Gualeguaychú, ya que se postergó la cirugía de fractura de fémur y muñeca bajo argumentos territoriales y administrativos. Explicó que Unión Personal rechazó el traslado a Buenos Aires alegando falta de camas. Tras presentar un recurso de amparo, la Justicia de Gualeguaychú se declaró incompetente, derivando la resolución a los tribunales de Paraná. La familia rechazó el traslado a Villa Elisa (departamento Colón), donde reside Christian, advirtiendo que el centro de salud local carece de la complejidad necesaria para las cirugías requeridas.

ANDREA CLAUS

"En el hospital de Gualeguaychú lo tuvieron un mes en la cama porque se iban todos de vacaciones, entonces no lo querían operar porque aducían que él tenía obra social, Unión Personal, pero la misma estaba cortada. Lamentablemente te obligan a tener obra social, pero cuando las obras sociales tienen que hacerse cargo de los insumos, se tiran la bolilla unos a otros", dijo Andrea.

LEER MÁS: Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Y agregó: "Estuvo un mes en el hospital. Después de los recursos de amparo y de poner abogados, lo operan del fémur en el hospital Centenario. El mismo día lo trasladan a la clínica Modelo de Caseros, provincia de Buenos Aires. Ahí lo operaron la semana pasada de la muñeca izquierda que se la tuvieron que reconstruir y hoy, gracias a Dios, sería la última intervención que es en la tibia, porque es una quebradura que en el hospital el Centenario no lo advirtieron".

"Ningún médico le vio esa quebradura que tenía abajo de la rodilla y se lo descubrieron en la clínica Modelo de Caseros, donde él en estos momentos se encuentra internado. Casi le hacen fractura expuesta. Fue todo de mal en peor. La verdad, estoy desilusionada del hospital de Gualeguaychú. La falta de empatía que tuvieron con mi hermano, la discriminación que sufrió", cerró.

Tragedia vial Gilbert Sobreviviente Gualeguaychú
