Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Las autoridades determinaron la identidad del cuerpo encontrado, en el marco de un procedimiento que mantiene en vilo a toda la comunidad.

19 de febrero 2026 · 18:07hs
La desesperada búsqueda de una madre y su hija en la ciudad de Paraná sumó este jueves por la tarde un capítulo marcado por la conmoción y la incertidumbre. Tras más de 10 horas de rastrillajes ininterrumpidos y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, fue hallado un cuerpo en una de las zonas que estaban siendo inspeccionadas.

El operativo se concentró en inmediaciones de calle Amaro Villanueva y su intersección con calle Altman, en un sector cercano al arroyo Colorado. El hallazgo se produjo luego de las intensas lluvias registradas desde la madrugada, que provocaron anegamientos y complicaron seriamente las tareas de búsqueda. Según trascendió, el cuerpo habría sido localizado a unos 200 metros de la vivienda que se derrumbó como consecuencia del fuerte caudal de agua acumulado en pocas horas.

La confirmación del cuerpo

Las autoridades trabajaron para determinar la identidad del cuerpo encontrado, en el marco de un procedimiento que mantiene en vilo a toda la comunidad. Se trata de la mamá, Patricia Mena.

Continúan los rastrillajes en el arroyo Las Viejas

Los trabajos para dar con el paradero de Chiara Barrios, de 10, continuaban en la zona del arroyo Las Viejas, tras el intenso temporal que provocó el desborde de distintos cursos de agua en la capital entrerriana.

El operativo se concentra principalmente en el sector comprendido entre Ambrosetti y Solanas, en uno de los trazos de la desembocadura del arroyo. Desde el mediodía se incorporó maquinaria pesada para facilitar el ingreso a áreas de difícil acceso, donde la acumulación de residuos y la espesa vegetación complican las tareas.

En el lugar intervienen distintas áreas de la Municipalidad de Paraná, efectivos policiales, bomberos, guardavidas y equipos especializados en rescate. Además, se sumó la Prefectura Naval Argentina para inspeccionar el curso del río Paraná, especialmente en la zona donde desemboca el arroyo.

El secretario de Servicios Públicos de Paraná, Julián Hirschfeld, indicó que se trabaja en el rastrillaje de distintos sectores con el objetivo de ampliar el área de búsqueda. Según precisó, el “punto cero” es el lugar donde residía la familia y el recorrido se extiende hasta el sector del Thompson, donde desemboca el arroyo Las Viejas.

Cómo se originó la tragedia

La emergencia se originó en calle Blas Parera, entre Brown y Churruarín, cuando la vivienda en la que residía la familia fue alcanzada por la creciente del arroyo lindante y terminó siendo arrastrada por la corriente. En ese contexto, el padre y dos hijos lograron ser localizados con vida, mientras que la madre y la niña permanecen desaparecidas.

El temporal que azotó la ciudad desde las primeras horas de la mañana generó una situación crítica en distintos barrios, con calles anegadas, viviendas afectadas y múltiples intervenciones de emergencia.

Las tareas de búsqueda continuarán durante la jornada con el objetivo de avanzar en la localización de ambas personas, en un operativo que mantiene en vilo a la comunidad paranaense y que refleja la magnitud del impacto provocado por el fenómeno climático.

