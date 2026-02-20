A 59 años del nacimiento de Kurt Cobain, la voz que marcó a una generación

Uno Entre Rios | Escenario | Kurt Cobain

El 20 de febrero de 1967 nació en Aberdeen, Washington, Kurt Cobain. Cantante, guitarrista y principal compositor de Nirvana

Fernanda Rivero

20 de febrero 2026 · 07:17hs
El 20 de febrero de 1967 nació en Aberdeen, Washington, Kurt Cobain. Cantante, guitarrista y principal compositor de Nirvana, fue una de las figuras centrales del rock de los años 90 y el rostro más visible del movimiento grunge. Su irrupción modificó el mapa musical global y dejó una huella que aún atraviesa a nuevas generaciones.

Kurt Cobain y el éxito de Nirvana

Cobain creció en una ciudad pequeña y atravesó una infancia marcada por la separación de sus padres. Desde adolescente encontró en la música un espacio de expresión. A fines de los años 80 formó Nirvana junto a Krist Novoselic. La banda lanzó en 1991 el álbum Nevermind, que incluyó el sencillo Smells Like Teen Spirit y alcanzó una difusión inesperada para un grupo surgido de la escena alternativa de Seattle. El disco desplazó del primer puesto a artistas consagrados y convirtió a Nirvana en un fenómeno masivo.

El éxito llegó acompañado de una exposición mediática intensa. Cobain se transformó en símbolo de una juventud desencantada que no se reconocía en el optimismo de la década anterior. Sus letras abordaron el malestar, la ironía y la fragilidad emocional con un tono directo. La crudeza de su escritura y su modo de cantar, entre el susurro y el grito, marcaron un estilo que influyó en múltiples bandas posteriores.

En 1993, Nirvana editó In Utero, un trabajo más áspero y menos concesivo, producido por Steve Albini. Ese mismo año el grupo participó del ciclo MTV Unplugged, donde ofreció un recital acústico que se convirtió en registro emblemático. La interpretación de versiones y canciones propias mostró otra dimensión artística de la banda.

Su relación con la música y el consumo de drogas

La vida personal de Cobain también ocupó espacio en la prensa. Su relación con la música, el consumo problemático de drogas y la presión del estrellato configuraron un escenario complejo. El 5 de abril de 1994 fue hallado muerto en su casa de Seattle. Tenía 27 años. Su fallecimiento impactó en la industria musical y reforzó la idea de una generación atravesada por el desencanto.

Más allá de su final, el legado cultural de Cobain permanece vigente. Nirvana abrió el circuito mainstream a propuestas surgidas de escenas independientes y modificó el sonido dominante en la radio y la televisión musical. El grunge se convirtió en una etiqueta global y Seattle pasó a ocupar un lugar central en la historia del rock.

En el plano simbólico, Cobain representó una ruptura con la estética del exceso asociada al hard rock de los 80. Su imagen desprolija, los suéteres amplios y las guitarras distorsionadas instalaron otra sensibilidad. También sostuvo posiciones públicas a favor de la igualdad de género y contra la homofobia, temas poco frecuentes en el rock masivo de la época.

A 59 años de su nacimiento, su figura continúa generando debates, reediciones y análisis. Las canciones de Nirvana siguen sonando en plataformas digitales y en nuevas bandas que citan su influencia. El aniversario vuelve a poner en foco a un músico que, con apenas tres discos de estudio, alteró la escena cultural de su tiempo y dejó una marca que no perdió intensidad.

