La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

Argentina debutará el sábado ante Panamá en el certamen que tiene lugar en Montería. Jugaron algunos amistosos previos.

A pocas horas de su estreno en el Campeonato Panamericano Masculino de Sóftbol, la Selección Argentina encara la recta final de su preparación con la convicción de que cada lanzamiento, cada jugada y cada toma de decisión será decisiva en un torneo que no solo entrega prestigio continental, sino que clasifica a la Copa Mundial y a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El certamen, el 13° Panamericano Masculino de Sóftbol Mayores, reunirá a 13 selecciones de alto nivel en la sede de Montería (Colombia), con algunos de los equipos mejor ranqueados del continente como Venezuela, Estados Unidos, Canadá y México.

La Selección Argentina de sóftbol se jugará por todo en Colombia

La Selección Argentina quedó ubicada en el Grupo A, junto a Panamá, Aruba, Cuba y Puerto Rico, y mañana será el momento de la verdad:

El equipo nacional se medirá con Panamá en la jornada de este sábado y el domingo Argentina chocará con Aruba y ya en la jornada del lunes, el combinado nacional se las verá con el seleccionado de Cuba.

Estos tres partidos definitorios darán inicio a la fase clasificatoria, en la que los Albicelestes buscarán asegurar puntos para avanzar a la Súper ronda, donde los mejores equipos lucharán por los puestos que otorgan boletos hacia el Mundial 2027 y los Juegos Panamericanos.

La delegación argentina es una combinación de experiencia, juventud y un fuerte componente local que trasciende fronteras: entre los 16 seleccionados, once provienen de la provincia de Entre Ríos, con especial incidencia de jugadores oriundos de Paraná.

Los nombres de Argentina

Entre ellos se destacan figuras como Luciano Biondi (reciente galardonado con el Olimpia de Plata 2025) y otros nombres como Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo y Teo Migliavacca, Alejo Muñoz y Lucio Retamar, todos con importantes trayectorias en el sóftbol nacional e internacional.

Complementan el plantel talentos como Alan Peker, Federico Olheiser, Franco Ortellado, Khalil Luna, Nahuel Sáenz y Juan Zara, mostrando un equilibrio entre bates punzantes y pitcheo sólido que puede hacer la diferencia en un torneo tan competitivo.

La conducción técnica está a cargo de José Alberto Guerrinieri, acompañado por Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni como asistentes, lo que aporta una combinación de estrategia, técnica y lectura de juego que será clave en cada desafío.

El equipo está respaldado también por Duilio Scialacomo (jefe de equipo) y Luciano Benedetti (área médica), pilares fundamentales para sostener el rendimiento físico y mental durante la competencia. El torneo internacional adquiere una importancia mayúscula en el ciclo deportivo del sóftbol americano: además de la lucha por el título continental, los resultados definirán plazas para la Copa Mundial de 2027 y los Juegos Panamericanos Lima 2027, eventos de máxima proyección para las selecciones que aspiren a consolidarse entre las élites.