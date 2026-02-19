Uno Entre Rios | Escenario | Industrias

Lanzan convocatoria para internacionalizar industrias culturales entrerrianas

El Gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector cultural que busquen profesionalizar su salida al mercado externo

19 de febrero 2026 · 15:10hs
El Gobierno de Entre Ríos lanzó una convocatoria destinada a micro, pequeñas y medianas empresas del sector cultural que busquen profesionalizar su salida al mercado externo. La propuesta ofrece asistencia técnica gratuita y acompañamiento especializado para fortalecer procesos de exportación.

Convocan a pymes culturales para acceder a un plan de exportación

La iniciativa se enmarca en la línea de gestión Puentes Creativos, dentro del programa Horizonte Exportador, impulsado por la Dirección de Industrias Culturales y Creativas —dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos— junto a la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales.

Acompañamiento de marzo a junio

Los proyectos seleccionados participarán de un esquema de consultoría personalizada que se desarrollará entre marzo y junio. Durante ese período, recibirán el asesoramiento de profesionales especializados en comercio exterior.

Al finalizar el proceso, cada empresa contará con:

  • Un diagnóstico integral de situación y comunicación.

  • Una investigación de mercado con definición de destino estratégico.

  • Un plan de exportación detallado, con simulación de costos y brochure digital.

  • Un listado de potenciales clientes en el mercado investigado.

La asistencia no tendrá costo para los beneficiarios y apunta a consolidar capacidades técnicas y estratégicas en el sector cultural entrerriano.

Inscripción y consultas

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de febrero de 2026. Las personas interesadas deberán completar el formulario online disponible en: https://forms.gle/o2RkGdBho2r2VrKN6

Para más información, se puede llamar al (0343) 5280344 o escribir a [email protected] / [email protected].

