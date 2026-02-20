ATE mantiene asambleas y retenciones en Desarrollo Humano de Entre Ríos

Ante falta de respuestas por recortes salariales, los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano continúan con medidas de fuerza.

Trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos finalizaron otra semana de medidas de fuerza sin respuestas oficiales. Reclaman definiciones formales sobre presuntos recortes salariales y exigen la apertura urgente de una instancia de diálogo con autoridades provinciales.

Finalizó una nueva semana de asambleas y retenciones de servicios en el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos sin respuestas claras por parte de la ministra Verónica Berisso frente a los reclamos por recortes en los ingresos de las y los trabajadores.

Trabajadores en lucha

En el marco de las medidas de fuerza definidas colectivamente, delegadas del sector por Asociación Trabajadores del Estado (ATE) fueron recibidas por el nuevo secretario privado de la ministra, Nicolás Magallanes. Durante el encuentro, expusieron “en detalle la situación que atraviesa el organismo” y reiteraron la preocupación del personal ante la posible reducción de haberes.

Según se informó desde la asamblea, los pedidos de audiencia con la ministra fueron presentados desde septiembre, “sin haber obtenido hasta el momento respuesta por parte de ninguna autoridad”. En ese contexto, el cuerpo de trabajadores ratificó la continuidad de las medidas resueltas y reclamó “una convocatoria concreta que permita abrir una instancia real de diálogo y resolución del conflicto”.

Además, exigieron una comunicación formal que confirme las versiones sobre un eventual retroceso en la decisión de recortar parte del ingreso. “Al menos en Desarrollo Humano, la pretensión de avanzar en el recorte no fue un ‘rumor’, como dijeron algunos dirigentes, sino que quedó plasmado en un expediente”, señalaron desde la asamblea.

El conflicto se enmarca también en una negociación paritaria que calificaron como “claramente injusta”, al considerar que el Gobierno provincial no plantea “una recomposición real del salario”.

Finalmente, la asamblea resolvió continuar participando en instancias de lucha en defensa de los derechos laborales, incluyendo movilizaciones contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y en defensa del sistema previsional provincial.