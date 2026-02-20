Uno Entre Rios | El Mundo | Uruguay

Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

La empresa de Uruguay, Amberplan, estudia una inversión de 800 millones de dólares para producir papel tissue. Se analizan locaciones en Paysandú y Soriano

20 de febrero 2026 · 11:52hs
Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

Uruguay avanza en el proyecto de construcción de una nueva planta papelera, promovido por el grupo inversor Amberplan, y que podría ubicarse cerca de la costa del río Uruguay, frente a la provincia de Entre Ríos. La iniciativa, que moviliza la memoria del conflicto por la pastera UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, contempla una inversión estimada en unos 800 millones de dólares.

Papel tissue

El proyecto prevé la producción de 144.000 toneladas anuales de papel tissue, utilizado como materia prima en papel higiénico, servilletas y otros productos. Una parte significativa de esa producción estaría destinada al mercado de Argentina.

un camion de gas choco y exploto en chile: dejo 4 muertos

Un camión de gas chocó y explotó en Chile: dejó 4 muertos

donald trump ordeno desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre

Hay dos posibles localizaciones de la planta en estudio que interesan a Entre Ríos: en el departamento Paysandú, que tiene frontera con los departamentos entrerrianos Colón, Concordia y Uruguay; y en el departamento Soriano, más al sur, frente al departamento Islas del Ibicuy.

Legisladores uruguayos, entre ellos el diputado Walter Verri, buscan el posicionamiento de sus regiones como candidatas. “Es una noticia muy nueva que está en evolución. Buscan una ubicación cercana a la frontera y yo quiero ponerle la alfombra roja para que se instalen en Paysandú. Sería algo muy bueno para nosotros”, dijo Verri al diario sanducero El Telégrafo. El legislador destacó la ventaja de su departamento al contar con el puente Artigas, que conecta con Colón.

Uruguay pasteras
Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre R&iacute;os

Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

La región ya está conmocionada por el proyecto de construcción de la planta de hidrógeno verde de la multinacional HIF Global sobre la costa del río exactamente enfrente y a menos de 3.000 metros de las playas de la tustica ciudad entrerriana.

Debate ambiental

El debate ambiental podría reavivarse a 21 años del mayor conflicto que se recuerde entre ambos países: la instalación de la fábrica de pasta de celulosa de la finlandesa Botnia -luego convertida en UPM- en la costa del río Uruguay frente al balneario Ñandubaysal de Gualegaychú.

Con la nueva iniciativa de Amberplan podrían resurgir planteos vinculados al impacto ambiental y al control sobre el uso del río Uruguay, un recurso compartido que históricamente ha sido eje de discusiones bilaterales.

Uruguay ya cuenta con tres plantas de celulosa operativas: además de la instalada en Fray Bentos, se suman las ubicadas en Colonia del Sacramento y en Paso de los Toros (Tacuarembó). Estas inversiones consolidaron al sector forestal como uno de los principales rubros exportadores del país.

Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de gestiones y definición de ubicación. Sin embargo, en la costa del Uruguay entrerriano el tema ya comienza a seguirse de cerca, por su potencial impacto económico y ambiental en una provincia cuya historia reciente está estrechamente ligada a este tipo de emprendimientos industriales.

Uruguay Paysandú papelera
Noticias relacionadas
Se conoció un ránking mundial con las países que concentran mayor población de perros. 

Los 10 países con más perros en el mundo: qué puesto ocupa Argentina

Murió Robert Duvall, un actor magnético que tuvo una especial conexión con la Argentina

Murió Robert Duvall, un actor magnético que tuvo una especial conexión con la Argentina

celebraciones del ano nuevo lunar: oraciones, robots y fuegos artificiales

Celebraciones del Año Nuevo Lunar: oraciones, robots y fuegos artificiales

Día del Soltero: sin flores, pero sin discusiones.

Día del Soltero: sin flores, pero sin discusiones

Ver comentarios

Lo último

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Murió Eric Dane, actor de Greys Anatomy y Euphoria

Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Ultimo Momento
Uriel Lozano en La Mañana de la Red: Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera

Uriel Lozano en La Mañana de la Red: "Estoy muy feliz con lo que está pasando en mi carrera"

Murió Eric Dane, actor de Greys Anatomy y Euphoria

Murió Eric Dane, actor de Grey's Anatomy y Euphoria

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

Uruguay proyecta una segunda papelera frente a Entre Ríos

Un camión de gas chocó y explotó en Chile: dejó 4 muertos

Un camión de gas chocó y explotó en Chile: dejó 4 muertos

Policiales
Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Colecta solidaria en Paraná para cubrir los gastos del velatorio de Patricia Mena

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

Confirmaron que el cuerpo encontrado es de la mamá Patricia Mena y siguen buscando a Chiara

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

La Paz: falleció el conductor que se pegó un tiro luego de chocar con un camión

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Santa Elena: convocan a una jornada de sensibilización para exigir justicia por casos de violencia de género

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Imputaron a Ernesto Caamaño por el femicidio de Vanesa López en Gualeguay

Ovación
Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Boca recibe a Racing en un partido con mucho en juego

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Lanús venció a Flamengo en el cruce de ida por la Recopa Sudamericana

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

Capibaras XV tendrá a cuatro paranaenses en la formación para el debut

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

La Selección Argentina se alista para jugar en Colombia el Panamericano

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

Franco Catena será el protagonista principal de la primera velada del año en Paraná

La provincia
Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Denuncian que el único sobreviviente de una tragedia vial sufrió demoras injustificadas para ser operado

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

Entre Ríos: mejora el tiempo pero la humedad es cercana al 100%

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

El municipio de Rosario del Tala perdió un juicio y debe pagar $150 millones

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

La Justicia ordenó que el conflicto entre Transporte San José y UTA tramite en Entre Ríos

Dejanos tu comentario