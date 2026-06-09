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"Una de Pirandello" suma funciones en julio en el Centro Cultural La Hendija

"Una de Pirandello" ofrecerá nuevas funciones los domingos 5 y 12 de julio a las 18 en el Centro Cultural La Hendija, Paraná

9 de junio 2026 · 13:05hs
Una de Pirandello suma funciones en julio en el Centro Cultural La Hendija

Tras presentaciones en distintas ciudades de Entre Ríos, la obra "Una de Pirandello" volverá a encontrarse con el público paranaense durante julio. Las funciones están previstas para los domingos 5 y 12, a las 18, en el Centro Cultural La Hendija.

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La propuesta es una versión para un actor de "Seis personajes en busca de autor", la obra más reconocida del dramaturgo italiano Luigi Pirandello, distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1934. La adaptación propone una lectura particular de un texto considerado fundamental en la historia del teatro del siglo XX.

La trama comienza cuando un director teatral se encuentra en escena leyendo un libreto y esperando a los integrantes de su elenco para iniciar un ensayo. De manera inesperada, seis personajes irrumpen en el lugar en busca de un autor que les otorgue existencia definitiva, ya que fueron concebidos por un escritor que nunca llegó a convertirlos en una obra.

A partir de ese punto, Pirandello desarrolla una reflexión sobre los límites entre ficción y realidad, al tiempo que aborda interrogantes vinculados a la identidad, la verdad, el tiempo y la condición humana.

La puesta tiene una particularidad dentro de la trayectoria de Mario Martínez. Reconocido por trabajos como "La casa de Bernarda Alba", "Doña Rosita la soltera", "Madre Coraje", "M'hijo el dotor", "Ramírez", "Saltimbanquis" y "El Martínez Miusijol", entre otras producciones, en esta ocasión asume el desafío de estar solo en escena.

"Una de Pirandello" ya fue presentada en diferentes localidades entrerrianas y regresa ahora a Paraná en un contexto complejo para la actividad teatral independiente. Desde la producción destacaron el entusiasmo por sostener las funciones y continuar acercando la propuesta al público.

Sobre el espectáculo, el crítico Carlos Marín señaló: "Es un desafío de una magnitud tremenda. Un desafío que exige un despliegue sobrehumano de energía física, psíquica y emotiva para lograr el propósito de modo satisfactorio". También destacó el trabajo escenográfico de Martínez y definió a la propuesta como una experiencia atravesada por el respeto y la dignidad.

Las reservas pueden realizarse al teléfono 3435-126724.

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Una de Pirandello Centro Cultural La Hendija Paraná
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