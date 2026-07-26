Hernán Piquín conversó con UNO a raíz de su llega a Paraná

El artista Hernán Piquín se presentará el miércoles 29 de julio en el Teatro 3 de Febrero y en exclusiva conversó con UNO

“Lo que me sigue motivando es la posibilidad de emocionar. Mientras haya una historia que merezca ser contada y un público dispuesto a sentirla, voy a tener ganas de seguir subiéndome a un escenario”. Después de una carrera que lo consolidó como una de las grandes figuras de la danza argentina, Hernán Piquín asegura que hoy su mayor desafío ya no pasa por la perfección técnica, sino por lograr que cada función deje una huella en quienes están del otro lado.

Esa búsqueda es la que atraviesa Me Verás Volver , el espectáculo que presentará el miércoles 29 de julio en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Inspirada en la música de Soda Stereo, la obra propone una historia de amor contada a través de la danza, donde los recuerdos, las pérdidas y los reencuentros encuentran en las canciones de la mítica banda argentina el hilo conductor para conmover al público.

Un puente emocional

La función marcará el regreso de Piquín a la capital entrerriana con una propuesta diferente dentro de su extensa trayectoria. Lejos de plantearse como un recital o un homenaje tradicional, el espectáculo invita al espectador a recorrer un relato íntimo donde el movimiento ocupa el lugar de las palabras y donde cada canción funciona como un puente hacia las emociones.

En diálogo con UNO, el artista habló del proceso creativo de esta producción, de la vigencia de la obra de Gustavo Cerati y de cómo fue cambiando su manera de entender la danza con el paso de los años. Aunque el espectáculo está construido sobre algunas de las canciones más emblemáticas de Soda Stereo, Piquín aclara que la intención nunca fue realizar un tributo convencional.

“Al escribir este espectáculo lo que más me conmovió fue descubrir que detrás de canciones que todos conocemos había una historia profundamente humana. No es un homenaje a Soda Stereo desde la nostalgia, sino una historia de amor, de encuentros, desencuentros, pérdidas y esperanza. Cuando volví a escuchar la música de Soda sentí que acompañaba las emociones de los personajes y eso fue lo que me impulsó a llevarla al escenario”.

La obra, de 75 minutos, sigue el recorrido de dos personas cuyas vidas se cruzan durante un recital de Soda Stereo. A partir de ese encuentro comienza una historia atravesada por el amor, las decisiones, las ausencias y las oportunidades, donde la música acompaña cada momento del relato sin perder protagonismo.

Detrás de esa búsqueda artística también hay una decisión estética. En lugar de construir un espectáculo biográfico sobre Soda Stereo o reproducir un concierto sobre el escenario, Piquín eligió que la música funcionara como el motor de una ficción. Las canciones aparecen para acompañar las distintas etapas de la vida de los protagonistas y permiten que cada espectador complete la historia desde sus propios recuerdos. Así, clásicos que forman parte de la memoria colectiva adquieren un nuevo significado a través del movimiento.

El bailarín reconoce que esa conexión emocional fue uno de los aspectos más desafiantes durante el proceso creativo. Acostumbrado a interpretar grandes personajes del ballet y de la danza contemporánea, en Me Verás Volver debió encontrar una forma de expresar sentimientos cotidianos, cercanos a cualquier persona. La historia habla del amor, de las despedidas y de la posibilidad de volver a empezar, temas universales que encuentran en la música de Soda Stereo una sensibilidad particular.

“El cuerpo dice cosas que las palabras no alcanzan”. Para Piquín, la danza posee una capacidad única para narrar emociones. “Siempre digo que el cuerpo tiene la capacidad de decir cosas que las palabras no alcanzan a expresar. En este espectáculo cada movimiento tiene un sentido, una intención y una emoción. No se trata solamente de bailar bien, sino de contar una historia desde la verdad. Cuando uno baila desde un lugar genuino, el público lo percibe y se emociona, aunque no haya una sola palabra”.

El espectáculo reúne danza contemporánea, teatro y una cuidada puesta visual para construir un relato donde cada coreografía funciona como un capítulo de la historia. La iluminación, el vestuario y la escenografía acompañan ese recorrido emocional sin quitar protagonismo al lenguaje corporal, verdadero eje de la propuesta.

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Atravesando generaciones

A cuatro décadas del nacimiento de Soda Stereo, su repertorio continúa despertando nuevas lecturas. Para Piquín, esa permanencia explica por qué sus canciones siguen siendo un punto de encuentro entre distintas generaciones. “Creo que las canciones de Soda Stereo tienen algo muy especial: nunca quedaron atrapadas en una época. Su música sigue sonando actual y sus letras permiten que cada persona encuentre un significado propio. Son canciones que invitan a imaginar, a recordar y a sentir. Por eso son el vehículo perfecto para contar una historia desde la danza.”

En ese sentido, Me Verás Volver también representa una invitación a redescubrir la obra de Soda Stereo desde otra perspectiva. Lejos de ilustrar literalmente cada canción, las coreografías proponen nuevas lecturas y abren espacio para que cada espectador reconstruya su propia historia.

La potencia de esas composiciones reside justamente en esa capacidad de resignificarse con el paso del tiempo y seguir despertando emociones en públicos de distintas generaciones.

Con una trayectoria que incluye el Ballet Argentino, el Teatro Colón y numerosos espectáculos teatrales, el bailarín reconoce que sus prioridades cambiaron. “Cada espectáculo representa un desafío distinto. En este caso, además de la exigencia física, hay un compromiso emocional muy grande. Hay escenas muy intensas que requieren una entrega absoluta. Ya no me interesa solamente mostrar una técnica; hoy me importa mucho más emocionar y conectar con el público desde un lugar auténtico”.

Esa transformación también se refleja en el modo en que piensa cada nueva producción. Más que sorprender desde el virtuosismo, busca que el espectador pueda verse reflejado en las emociones que atraviesan la historia. “Con el paso del tiempo entendí que la técnica es una herramienta, no un fin. Lo importante es que el público pueda sentirse parte de lo que ocurre sobre el escenario”, resume esa filosofía que hoy guía su trabajo artístico.

Sobre la función que llegará a Paraná, Piquín adelantó que no hace falta ser fanático de Soda Stereo para disfrutar la propuesta: “Se va a encontrar con un espectáculo que combina danza, teatro, música y una puesta visual muy cuidada. Es una experiencia pensada para emocionar tanto a quienes crecieron con Soda Stereo como a quienes simplemente disfrutan de una buena historia. Creo que el público va a reír, se va a emocionar y, seguramente, se va a llevar algún recuerdo propio despertado por la música”.

Con un destacado elenco de bailarines, una puesta escénica de gran despliegue y un relato atravesado por algunas de las canciones más emblemáticas del rock nacional, Me Verás Volver llegará este miércoles al Teatro 3 de Febrero. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma de Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de abonarlas en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.