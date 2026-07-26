Se juegan las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Colón RC ante Carpinchos de Gualeguaychú y Camatí de Viale frente a Capibá RC de Paraná se miden por la Copa de Oro del Torneo Provincial.

Capibá RC se presentará en Viale, por las semifinales del Torneo Provincial.

Tras estar parados durante tres semanas desde que se completó la Fase Regular, este domingo se disputarán las semifinales del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). La mayoría de los partidos se jugarán desde las 15.30, con la salvedad de un duelo que comenzará media hora antes.

Por la Copa de Oro, Colón RC, el bicampeón del certamen, recibirá desde las 15 a Carpinchos de Gualeguaychú. Luego, Camatí de Viale será anfitrión de Capibá de Paraná.

Se juega el clásico más importante de la Liga Paranaense

Los otros partidos del Torneo Provincial

Además, para determinar las posiciones finales en el campeonato, habrá partidos de las semifinales de la Copa de Plata, la Copa de Bronce, la Copa Estímulo y la Reubicación.

En la Copa de Plata, CUCU será visitado por Jockey de Gualeguay y, en el duelo paranaense, Tilcara será afitrión de Aurora.

Mientras que en la Copa de Broche chocarán Central Entrerriano de Gualeguaychú recibiendo a Curiyú de Chajarí y Echagüe de Paraná que será local de Unión de Crespo.

En tanto que los enfrentamientos de la Copa Estímulo serán protagonizados por Gualeguay Central ante Salto Grande de Concordia y el derbi entre Nogoyá RC vs Libertad de Nogoyá.

Por último, habrá un duelo de equipos uruguayos por la Reubicación. Vaimaca de Salto será local ante Mulitas de Fray Bentos. El ganador de este duelo se enfrentará con Los Espinillos de Concordia, que esta jornada tendrá libre.

El certamen de la UER se definirá el próximo domingo, cuando se jueguen los partidos finales y por el tercer y cuarto puesto de cada una de las copas, quedando establecidas las posiciones finales.