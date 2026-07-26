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Concordia: cuatro detenidos y cientos de dosis de cocaína y marihuana secuestradas

Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína, marihuana y armas de fuego. Ocurrió en Concordia

26 de julio 2026 · 09:22hs
Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína

Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína, marihuana y armas de fuego. Ocurrió en Concordia
Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína

Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína, marihuana y armas de fuego. Ocurrió en Concordia
Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína

Tres allamnamientos simultáneos permitieron sacar de circulación cientos de dosis de cocaína, marihuana y armas de fuego. Ocurrió en Concordia

En la tarde de este sábado, personal de la División Drogas Peligrosas Concordia llevó adelante un importante operativo contra el narcomenudeo que culminó con tres allanamientos simultáneos en viviendas del barrio Esperanza de la ciudad de Concordia, extendiéndose las tareas hasta aproximadamente las 22.

Como resultado de los allanamientos fueron detenidas cuatro personas, mientras que otras quedaron correctamente identificadas y supeditadas a la causa por narcomenudeo.

Varias aulas de la escuelas fueron desprendidas y desde la institución piden donaciones.

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En cuanto a los secuestros, se logró retirar de circulación una importante cantidad de estupefacientes, destacándose cientos de dosis de clorhidrato de cocaína listas para su comercialización, además de marihuana fraccionada para la venta, dinero en efectivo proveniente presuntamente de la actividad ilícita, teléfonos celulares, balanzas de precisión con restos de cocaína y otros elementos de interés para la investigación.

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Asimismo, fueron secuestradas dos armas de fuego, una importante cantidad de municiones de distintos calibres y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de la droga.

Las medidas judiciales fueron el resultado de una minuciosa investigación desarrollada por la División Drogas Peligrosas Concordia en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Narcomenudeo), bajo la intervención del Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo del Dr. Mauricio Guerrero, y de la Unidad Fiscal competente, quienes de manera articulada continúan impulsando este tipo de investigaciones que permiten obtener resultados altamente satisfactorios en la lucha contra la comercialización de estupefacientes en la modalidad de narcomenudeo.

Para concretar los procedimientos se contó con la valiosa colaboración de las Divisiones Drogas Peligrosas San Salvador y Federal, junto al apoyo táctico de los Grupos Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales Concordia, Federal y San Salvador, cuya intervención brindó las condiciones de seguridad necesarias para ejecutar las medidas con rapidez, eficacia y profesionalismo.

Concordia detenidos dosis cocaína marihuana Armas Narcomenudeo
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