Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Oficial de Damas

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Se disputará esta jornada la primera fecha del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey.

25 de julio 2026 · 08:00hs
Estudiantes Negro es el último campeón del Torneo Oficial de Damas.

Jano Colcerniani

Estudiantes Negro es el último campeón del Torneo Oficial de Damas.

Se iniciará este sábado una nueva edición del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). El certamen cuenta con dos categorías, A y B, y tendrá 13 equipos en competencia -seis en la elite y siete en el ascenso-. La competencia se extenderá hasta fines de noviembre.

La máxima categoría estará integrada por Estudiantes Negro, Estudiantes Blanco, Talleres Rojo, Paraná Rowing Azul, Tilcara y Paracao Azul, que disputarán un torneo de todos contra todos, a dos ruedas, con diez fechas de fase regular, que finalizará el 7 de noviembre. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales del 14 de noviembre, mientras que la definición del campeonato será el 28 de noviembre.

Estudiantes Negro es el último campeón del Torneo Oficial de Damas.

Se viene el inicio del Torneo Oficial de Damas

Si el CAE gana, clasificará a los cuartos de final del Torneo del Interior.

Una jornada clave por el Torneo del Interior

Por su parte, la Primera B contará con la participación de Capibá, Estudiantes Amarillo, Talleres Blanco, Paraná Rowing Blanco, Paracao Amarillo, Unión Agrarios Cerrito y La Paz Hockey Club. La competencia se desarrollará bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas, con un equipo libre en cada fecha, completando 14 jornadas de fase regular.

Al igual que en la Primera A, los cuatro mejores equipos de la B accederán a las semifinales del 14 de noviembre. Además, la categoría tendrá un encuentro por el tercer puesto el 21 de noviembre, antes de disputar la gran final el 28 de noviembre.

La primera fecha del Torneo Oficial de Damas

La jornada de sábado tendrá actividad para las categorías Sub 10 (a las 9), Sub 20 (a las 10), Sub 14 (a las 11), Sub 16 (a las 12.15), Sub 19 (a las 13.30), Reserva (a las 15) y Primera (a las 17).

Los partidos de Primera A serán: Talleres Rojo vs Estudiantes Blanco, Tilcara vs Rowing Azul y Paracao Azul vs Estudiantes Negro.

Mientras que los enfrentamientos de Primera B serán Estudiantes Amarillo vs Unión Agrarios Cerrito, Rowing Blanco vs La Paz HC y Capibá vs Talleres Blanco. Libre quedará Paracao Amarillo.

Torneo Oficial de Damas Federación Entrerriana de Hockey Estudiantes Hockey sobre césped
Noticias relacionadas
River anunció la salida de Juan Fernando Quintero.

River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

El remodelado frente de la Liga Paranaense de Fútbol. 

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Vélez festejó gracias al gol de Manuel Lanzini

Racing derrotó a Gimnasia (LP) en el Cilindro de Avellaneda

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Ver comentarios

Lo último

La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Ultimo Momento
La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Cámara del Libro rechazó el proyecto para derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Policiales
Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

Paraná: desmantelan bunker de narcomenudeo

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

San José: recuperaron moto sumergida en una laguna y un joven fue detenido por encubrimiento

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Rosario del Tala: secuestran medio kilo de marhuana

Homicidio en Villa Yatay: los dos detenidos son familiares de la víctima

Homicidio en Villa Yatay: los dos detenidos son familiares de la víctima

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Nahir Galarza pidió al STJ revisar su condena a prisión perpetua

Ovación
Una jornada clave por el Torneo del Interior

Una jornada clave por el Torneo del Interior

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

Se reinauguró la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

River anunció la salida de común acuerdo de Juanfer Quintero

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

Racing ganó y Avellaneda fue una fiesta

La provincia
Descubriendo el pasado: niñas y niños se convirtieron en arqueólogos y paleontólogos por un día

"Descubriendo el pasado": niñas y niños se convirtieron en arqueólogos y paleontólogos por un día

La producción de arroz caería un 30% en Entre Ríos durante 2026/27

La producción de arroz caería un 30% en Entre Ríos durante 2026/27

Cubiertas: más de 260 tonerladas camino al reciclaje

Cubiertas: más de 260 tonerladas camino al reciclaje

SMN: pronostican lluvias para la semana que inicia

SMN: pronostican lluvias para la semana que inicia

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Rogelio Frigerio impulsó la agenda exportadora y logística de Entre Ríos en Hamburgo

Dejanos tu comentario