Comienza el Torneo Oficial de Damas

Se disputará esta jornada la primera fecha del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey.

Se iniciará este sábado una nueva edición del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). El certamen cuenta con dos categorías, A y B, y tendrá 13 equipos en competencia -seis en la elite y siete en el ascenso-. La competencia se extenderá hasta fines de noviembre.

La máxima categoría estará integrada por Estudiantes Negro, Estudiantes Blanco, Talleres Rojo, Paraná Rowing Azul, Tilcara y Paracao Azul, que disputarán un torneo de todos contra todos, a dos ruedas, con diez fechas de fase regular, que finalizará el 7 de noviembre. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales del 14 de noviembre, mientras que la definición del campeonato será el 28 de noviembre.

Por su parte, la Primera B contará con la participación de Capibá, Estudiantes Amarillo, Talleres Blanco, Paraná Rowing Blanco, Paracao Amarillo, Unión Agrarios Cerrito y La Paz Hockey Club. La competencia se desarrollará bajo el sistema de todos contra todos a dos ruedas, con un equipo libre en cada fecha, completando 14 jornadas de fase regular.

Al igual que en la Primera A, los cuatro mejores equipos de la B accederán a las semifinales del 14 de noviembre. Además, la categoría tendrá un encuentro por el tercer puesto el 21 de noviembre, antes de disputar la gran final el 28 de noviembre.

La primera fecha del Torneo Oficial de Damas

La jornada de sábado tendrá actividad para las categorías Sub 10 (a las 9), Sub 20 (a las 10), Sub 14 (a las 11), Sub 16 (a las 12.15), Sub 19 (a las 13.30), Reserva (a las 15) y Primera (a las 17).

Los partidos de Primera A serán: Talleres Rojo vs Estudiantes Blanco, Tilcara vs Rowing Azul y Paracao Azul vs Estudiantes Negro.

Mientras que los enfrentamientos de Primera B serán Estudiantes Amarillo vs Unión Agrarios Cerrito, Rowing Blanco vs La Paz HC y Capibá vs Talleres Blanco. Libre quedará Paracao Amarillo.