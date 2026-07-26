Jorge Luis Borges tendrá un documental de más de cinco horas que estrenará en el Festival de Venecia

La película, dirigida por Mariano Llinás, recorrerá la vida y la obra del autor de Ficciones y El Aleph. Tendrá su estreno mundial fuera de competencia en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia

La figura de Jorge Luis Borges , uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, será el eje de un ambicioso documental dirigido por Mariano Llinás , que repasará su vida, su obra y el legado que continúa vigente a cuatro décadas de su muerte. La producción tendrá su estreno mundial en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia , que se desarrollará entre el 2 y el 12 de septiembre, donde se exhibirá fuera de competencia en la sección No Ficción .

Jorge Luis Borges será protagonista de un documental que debutará en la Mostra de Venecia

El largometraje, titulado Biografía de Jorge Luis Borges , propone un recorrido exhaustivo por la trayectoria del autor de Ficciones y El Aleph, desde su infancia en Buenos Aires y sus primeros pasos en la literatura hasta su reconocimiento internacional como una de las voces más importantes del siglo XX.

La película reunirá material de archivo, entrevistas, registros audiovisuales y el análisis de especialistas para reconstruir el universo creativo de Borges, profundizando en los temas que atravesaron su obra, como el tiempo, los laberintos, el lenguaje, la memoria y la filosofía.

Además de explorar su producción literaria, el documental reconstruirá episodios centrales de su vida personal y pública, así como la influencia que ejerció sobre generaciones de escritores, intelectuales y lectores de distintas partes del mundo.

Con una duración superior a las cinco horas, Biografía de Jorge Luis Borges se perfila como uno de los trabajos audiovisuales más ambiciosos dedicados al escritor argentino. Su presentación también se enmarca en las actividades que recuerdan los 40 años de la muerte de Borges, ocurrida el 14 de junio de 1986 en la ciudad suiza de Ginebra.