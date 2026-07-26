Uno Entre Rios | Show | Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges tendrá un documental de más de cinco horas que estrenará en el Festival de Venecia

La película, dirigida por Mariano Llinás, recorrerá la vida y la obra del autor de Ficciones y El Aleph. Tendrá su estreno mundial fuera de competencia en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia

26 de julio 2026 · 12:15hs
Jorge Luis Borges tendrá un documental de más de cinco horas que estrenará en el Festival de Venecia

Jorge Luis Borges será protagonista de un documental que debutará en la Mostra de Venecia

La figura de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, será el eje de un ambicioso documental dirigido por Mariano Llinás, que repasará su vida, su obra y el legado que continúa vigente a cuatro décadas de su muerte. La producción tendrá su estreno mundial en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia, que se desarrollará entre el 2 y el 12 de septiembre, donde se exhibirá fuera de competencia en la sección No Ficción.

El largometraje, titulado Biografía de Jorge Luis Borges, propone un recorrido exhaustivo por la trayectoria del autor de Ficciones y El Aleph, desde su infancia en Buenos Aires y sus primeros pasos en la literatura hasta su reconocimiento internacional como una de las voces más importantes del siglo XX.

De Mary Poppins a La novicia rebelde: Disney+ estrenará un documental sobre Julie Andrews

Disney+ prepara un documental sobre Julie Andrews

mery granados llega a santa fe: vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

La película reunirá material de archivo, entrevistas, registros audiovisuales y el análisis de especialistas para reconstruir el universo creativo de Borges, profundizando en los temas que atravesaron su obra, como el tiempo, los laberintos, el lenguaje, la memoria y la filosofía.

Además de explorar su producción literaria, el documental reconstruirá episodios centrales de su vida personal y pública, así como la influencia que ejerció sobre generaciones de escritores, intelectuales y lectores de distintas partes del mundo.

Con una duración superior a las cinco horas, Biografía de Jorge Luis Borges se perfila como uno de los trabajos audiovisuales más ambiciosos dedicados al escritor argentino. Su presentación también se enmarca en las actividades que recuerdan los 40 años de la muerte de Borges, ocurrida el 14 de junio de 1986 en la ciudad suiza de Ginebra.

LEER MÁS: Hernán Piquín conversó con UNO a raíz de su llega a Paraná

Jorge Luis Borges documental Cine Venecia
Noticias relacionadas
hernan piquin converso con uno a raiz de su llegada a parana

Hernán Piquín conversó con UNO a raíz de su llegada a Paraná

Toy Story 5

Qué hacer en Paraná: cine, música, teatro y actividades para disfrutar del fin de semana

Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha: será el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla.

Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha: será el 6 y 7 de febrero en Santa María de Punilla

minitah stand up brindara un show gratuito en parana

Minitah Stand Up brindará un show gratuito en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Patronato buscará cortar su racha adversa ante Midland

Patronato buscará cortar su racha adversa ante Midland

Federico Lifschitz: Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre

Federico Lifschitz: "Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre"

Ultimo Momento
Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Patronato buscará cortar su racha adversa ante Midland

Patronato buscará cortar su racha adversa ante Midland

Federico Lifschitz: Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre

Federico Lifschitz: "Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre"

Boca tendrá su estreno en el campeonato en el Bajo Flores

Boca tendrá su estreno en el campeonato en el Bajo Flores

Milei: Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufría el mercado

Milei: "Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufría el mercado"

Policiales
Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

General Ramírez: detuvieron a un sujeto por violencia de género

General Ramírez: detuvieron a un sujeto por violencia de género

Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Concordia: cuatro detenidos y cientos de dosis de cocaína y marihuana secuestradas

Concordia: cuatro detenidos y cientos de dosis de cocaína y marihuana secuestradas

Victoria: vuelco de una camioneta con un herido grave

Victoria: vuelco de una camioneta con un herido grave

Ovación
Se juegan las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Se juegan las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Comienza el Torneo Oficial de Damas

Se juega el clásico más importante de la Liga Paranaense

Se juega el clásico más importante de la Liga Paranaense

Estudiantes e Independiente protagonizarán un atractivo duelo en La Plata

Estudiantes e Independiente protagonizarán un atractivo duelo en La Plata

Boca tendrá su estreno en el campeonato en el Bajo Flores

Boca tendrá su estreno en el campeonato en el Bajo Flores

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides

Paraná, más de 200 años de una ciudad: la arquitectura de aquella época

Paraná, más de 200 años de una ciudad: la arquitectura de aquella época

Por la crecida del río Uruguay retiran luminarias de balnearios

Por la crecida del río Uruguay retiran luminarias de balnearios

Mate argentino: historia, tradición y claves para elegir el recipiente ideal

Mate argentino: historia, tradición y claves para elegir el recipiente ideal

Dejanos tu comentario