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Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Un conductor con alcohol en sangre provocó un escape de gas al chocar una casilla de gas en calle Quirós, en Paraná

26 de julio 2026 · 09:46hs
Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Un conductor con 0,90 gramos alcohol en sangre provocó un escape de gas al chocar una casilla de gas en calle Quirós, en Paraná.

El siniestro, ocurrido en la madrugada de este domingo, obligó a personal policial, de Bomberos Zapadores y Voluntarios de Paraná y de la empresa Redengas a realizar un operativo de emergencia para controlar la fuga.

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Pasada la contingencia y verificada la situación etílica del conductor, tras una alcoholemia positiva, personal de Tránsito municipal retuvo el vehículo Ford Falcon y se labraron las actas de infracción. El conductor, a pesar de la violencia del choque, no sufrió lesiones.

Paraná Gas casillas Alcoholemia
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