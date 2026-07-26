Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla Un conductor con alcohol en sangre provocó un escape de gas al chocar una casilla de gas en calle Quirós, en Paraná 26 de julio 2026 · 09:46hs

Un conductor con 0,90 gramos alcohol en sangre provocó un escape de gas al chocar una casilla de gas en calle Quirós, en Paraná.

El siniestro, ocurrido en la madrugada de este domingo, obligó a personal policial, de Bomberos Zapadores y Voluntarios de Paraná y de la empresa Redengas a realizar un operativo de emergencia para controlar la fuga.

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