Se juega el clásico más importante de la Liga Paranaense

Atlético Paraná y Patronato se enfrentarán en el estadio Pedro Mutio, por la 14ª fecha de la Liga Paranaense.

El Gato y el Negro difinieron la Copa Túnel Subfluvial a principios de mes, y ahora se medirán por la Liga Paranaense.

Este domingo habrá acción por la 14ª fecha del campeonato de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) , jornada en la que se destaca el clásico entre los equipos más importantes que tiene la ciudad, Atlético Paraná y Patronato, que se medirán en el estadio Pedro Mutio de barrio San Martín.

A principios de mes, se enfrentaron en la final de la Copa Túnel Subfluvial, que terminó en manos del Gato.

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Además, el líder Neuquen buscará dar un nuevo paso que lo acerque al título cuando reciba a Camioneros.

Los partidos de la fecha serán: A las 15.30 (Sub 20 desde las 13.30): Formación Independiente-Los Toritos (en Los Toritos), Argentino Juniors-Belgrano, Atlético Paraná-Patronato, Universitario-Don Bosco, Neuquen-Camioneros, San Benito-Oro Verde, Ciclón del Sur-Palermo (en Peñarol) e Instituto-Sportivo Urquiza. A las 16 (Sub 20 a las 14): Club VF-Peñarol.

Las posiciones son: Neuquen 34 puntos, Sportivo Urquiza 30, Oro Verde y Don Bosco 27, Universitario 25, Instituto y Belgrano 24, San Benito 21, Club VF 20, Patronato 19, Ciclón del Sur 18, Atlético Paraná y Peñarol 14, Formación Independiente 10, Camioneros y Palermo 9, Los Toritos 7 y Argentino Juniors 0.

Por el femenino de la Liga Paranaense

Este domingo también se disputará la segunda fecha del Torneo Clausura de fútbol femenino de la Liga Paranaense.

Los encuentros serán: a las 11: Club VF-Oro Verde; y a las 15: San Benito Paraná-Belgrano, Camioneros-Atlético Paraná y Neuquén-San Benito (estos tres últimos partidos, en el predio de la LPF). Libre quedará Arenas FC.

Las posiciones son: San Benito Paraná, Arenas FC, Atlético Paraná y Camioneros 3 puntos; Neuquén (tuvo libre en la primera fecha), San Benito, Club VF, Belgrano y Oro Verde 0.