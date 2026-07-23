El evento se llevará a cabo este domingo 26 de julio y será una nueva edición de la tradicional fiesta que homenajea a las comunidades alemanas del Volga

Valle María celebrará la 148° Fiesta Aniversario de las Aldeas Madre. La propuesta se desarrollará este domingo 26 de julio y formará parte de la agenda turística de las vacaciones de invierno, con una programación que reunirá actividades religiosas, culturales, gastronómicas y recorridos por el patrimonio histórico de la localidad.

La presentación oficial de la celebración se realizó este miércoles en Paraná con el acompañamiento del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos. Participaron el director ejecutivo del organismo, Sebastián Bel; el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky; el coordinador de Turismo y Producción, Franco Rohr; y el coordinador de Cultura, Darío Wendler. El lanzamiento incluyó una exhibición de trajes típicos y degustaciones de comidas tradicionales que representan la identidad de la comunidad.

Durante la presentación, Bel destacó que la fiesta ocupa un lugar importante dentro de la agenda turística provincial y remarcó que coincidirá con un fin de semana de intensa actividad en Entre Ríos, impulsado por el receso invernal de la provincia de Buenos Aires. Además, sostuvo que el evento representa una oportunidad para fortalecer el posicionamiento turístico de la microrregión El Paraná y sus Aldeas.

Considerada la Aldea Madre de las colonias de alemanes del Volga asentadas en el departamento Diamante a fines del siglo XIX, Valle María conserva un importante legado arquitectónico, cultural y gastronómico que forma parte de la identidad entrerriana y atrae visitantes durante todo el año.

La jornada central comenzará con una misa y continuará con una caravana, espectáculos de música en vivo, danzas tradicionales, propuestas de gastronomía típica y recorridos por los principales sitios históricos de la localidad. La celebración convocará a vecinos y turistas a compartir las costumbres y el patrimonio de una de las comunidades con mayor arraigo en la provincia.