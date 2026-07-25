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Detuvieron a un hombre que ingresó a la feria de Salta y Nogoyá y robó un celular

La Policía recuperó un celular robado en la feria de Salta y Nogoyá, en Paraná, detuvo al autor y puso el caso a disposición de la Justicia.

25 de julio 2026 · 18:32hs
El hombre ingresó a la feria de Salta y Nogoyá y hurtó un celular.

El hombre ingresó a la feria de Salta y Nogoyá y hurtó un celular.
Detuvieron a un hombre que ingresó a la feria de Salta y Nogoyá y robó un celular

Personal policial recuperó un teléfono celular que había sido sustraído mediante la modalidad de hurto por escalamiento en la feria ubicada en la intersección de las calles Salta y Nogoyá, de Paraná. Como resultado del procedimiento, un hombre fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía, el hecho ocurrió durante las primeras horas de la jornada, cuando fue denunciado el robo de un teléfono celular marca Redmi Note 13. A partir de la denuncia, los efectivos iniciaron una investigación que incluyó el análisis de registros fílmicos, lo que permitió identificar al presunto responsable.

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Detenido en la vía pública

Horas más tarde, el sospechoso fue localizado en inmediaciones de calle Eloisa Paniagua, donde se encontraba acompañado por una mujer. Tras la demora y requisa de ambos, los uniformados lograron recuperar el dispositivo sustraído, que fue secuestrado como parte de las actuaciones.

Por disposición del fiscal interviniente, el hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la mujer, al ser menor de edad, fue derivada a la División Minoridad para las actuaciones correspondientes.

Feria de Salta y Nogoyá Paraná celular
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