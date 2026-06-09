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El Festival de Teatro y Ciencia vuelve con espectáculos, talleres y debates abiertos al público

El encuentro se desarrollará del 17 al 21 de junio con actividades gratuitas en Paraná y propuestas de extensión en Viale y Concordia

9 de junio 2026 · 12:22hs
El Festival de Teatro y Ciencia vuelve con espectáculos, talleres y debates abiertos al público

UNO / Juan Ignacio Pereira

El Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia celebrará este año sus primeros 30 años de trayectoria con una edición especial del Festival de Teatro y Ciencia, que también alcanza un aniversario significativo: su décima edición. La programación se desarrollará entre el 17 y el 21 de junio con actividades gratuitas en Paraná y funciones de extensión en las ciudades de Viale y Concordia.

Festival de Teatro y Ciencia

El festival nació con el propósito de acercar al público propuestas artísticas que exploran los vínculos entre la ciencia y el teatro, así como entre la ciencia y otras expresiones artísticas. A lo largo de una década, el encuentro también impulsó la creación de nuevas producciones vinculadas a estas temáticas y promovió espacios de reflexión sobre el valor del pensamiento científico y la producción cultural.

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Desde su creación, el festival pasó por distintas ciudades, entre ellas San Luis, Santa Fe y Medellín, en Colombia. Desde hace cuatro años encontró su sede permanente en Puerto Ciencia, ubicado en bulevar Racedo 450, donde se concentrará gran parte de la programación de esta edición.

Los organizadores destacaron que la propuesta busca fomentar el diálogo entre disciplinas y fortalecer una comunidad creativa amplia y diversa. En un contexto atravesado por transformaciones sociales y tecnológicas, el encuentro propone pensar el papel de la ciencia y el arte como herramientas para comprender la realidad y ampliar las formas de imaginar el futuro.

La programación comenzará el miércoles 17 de junio con dos talleres a cargo del equipo de Puerto Ciencia. A las 11 se realizará "Fábrica de papel" y a las 16 "Construyendo autómatas", ambas actividades en el museo.

El jueves 18 tendrá lugar la Primera Jornada de Gestión Científica y Cultural. Entre las 13.30 y las 15.30 se desarrollará en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos un conversatorio titulado "Así en el arte como en la ciencia", con la participación de Carina Cortassa, Cristian Palacios y Guadalupe Díaz Constanzo.

Durante la tarde, de 16.30 a 19.30, Puerto Ciencia recibirá una relatoría de experiencias con representantes del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano, el Museo Imaginario de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las Jornadas Ada Lovelace de la Universidad Nacional del Litoral, Elijo Crecer Nodos Entre Ríos y el proyecto "Estudiar las escenas culturales en la ciudad de Paraná", de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER.

La jornada concluirá a las 20 con la presentación de la obra "Madame Ciencia", producción de Paraná.

El viernes 19 se presentará en dos funciones la obra "Las Soñadoras, otra historia de la ciencia", proveniente de Puerto Madryn, Chubut. Las funciones serán a las 10 y a las 14.30. Más tarde, a las 20, se ofrecerá "Tiempo estimado de permanencia", espectáculo llegado desde Villa Bosch, provincia de Buenos Aires.

La programación continuará el sábado 20 a las 19 con "La Banderola", una varieté artística por la soberanía científica y cultural que reunirá a CantaHumor, Teté la enlazadora de mundos e invitados especiales. A las 21 se realizará una función de extensión de "Las Soñadoras, otra historia de la ciencia" en la sala Abarajala de la ciudad de Viale.

El cierre será el domingo 21 con una nueva presentación de "Las Soñadoras, otra historia de la ciencia", prevista para las 20 en el Espacio Cultural Pueblo Viejo de Concordia.

Todas las actividades programadas en Paraná serán de acceso libre y gratuito. Las personas interesadas en participar de los talleres deberán completar un formulario de inscripción previa, mientras que para asistir a los espectáculos se solicita realizar una reserva anticipada de entradas.

Museo Interactivo de Ciencias Puerto Ciencia (Bv. Racedo 450, Paraná)

Del 17 al 21 de junio

Actividades gratuitas

Inscripción a talleres

Reserva de entradas para espectáculos

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Festival de Teatro y Ciencia espectáculos Talleres
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