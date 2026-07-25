La tradicional prueba organizada por el Club Amigos del Ciclismo de Crespo se correrá este domingo con más de 120 ciclistas.

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este domingo volverá a rodar uno de los clásicos más importantes del rural bike entrerriano: la Vuelta al Félix. Organizada por el Club Amigos del Ciclismo de Crespo, la competencia tendrá como punto de largada y llegada la Aldea Chaleco (Aldea San Juan) y convocará a más de 120 ciclistas que recorrerán caminos rurales en una prueba que, edición tras edición, continúa afianzándose dentro del calendario regional.

La actividad comenzará a las 9 con las acreditaciones de los participantes, mientras que la largada oficial está prevista para las 11. Habrá recorridos de 35 y 70 kilómetros, de acuerdo a las categorías, además de un circuito especial destinado a los competidores más jóvenes.

En diálogo con UNO, el presidente del Club Amigos del Ciclismo de Crespo, Esteban Lindt, destacó el crecimiento sostenido de la prueba y explicó cómo nació la idea de recuperar un circuito histórico que durante muchos años fue utilizado por los amantes del rural bike. “Veníamos organizando varias carreras de rural en Crespo y el punto de partida estaba dentro de uno de los circuitos de la Vuelta al Félix. Por cuestiones reglamentarias no nos permitían hacer recorridos tan largos y debíamos reducirlos a unos 10 kilómetros. Ahora organizamos las competencias de manera independiente, con un reglamento interno y un comisario propio, lo que nos permite volver a los circuitos largos, que son los que hoy buscan los ciclistas”, explicó.

La Vuelta al Félix vuelve a desafiar al rural entrerriano.

El dirigente remarcó que el recorrido elegido no es nuevo para quienes practican la disciplina. Todo lo contrario. “Es un circuito clásico. Hace muchos años que se utiliza y quienes practican rural bike lo conocen muy bien porque suelen entrenar allí. El trazado ya está diseñado y prácticamente sólo debemos controlar que algunos puntos estratégicos estén en buenas condiciones para garantizar la seguridad de todos”, señaló.

La organización de un evento de estas características implica un importante trabajo conjunto entre distintas instituciones. En ese sentido, Lindt valoró el acompañamiento recibido por parte de organismos de seguridad y tránsito. “Trabajamos de manera coordinada con las comisarías de Racedo, Puíggari y Crespo, además de la Guardia Urbana y el área de Tránsito de Crespo. Son quienes controlan los cruces con mayor circulación vehicular. La idea es seguir haciendo esta carrera todos los años y mantenerla como una fecha fija del calendario”, afirmó.

Gesto solidario

La largada y llegada volverán a realizarse en Aldea Chaleco, también conocida como Aldea San Juan. Sin embargo, la elección del lugar no responde únicamente a cuestiones deportivas. Según contó Lindt, fue la propia comunidad educativa quien acercó la propuesta. “La escuela de la aldea nos pidió si podíamos hacer la largada y llegada allí porque el circuito pasa justo por delante del establecimiento. De esa manera ellos pueden trabajar con una cantina y recaudar fondos para la institución. A nosotros no nos costaba absolutamente nada modificar ese detalle y aceptamos enseguida porque entendimos que era una forma de colaborar”, relató.

Así, además del movimiento deportivo, la competencia también genera un beneficio económico para la comunidad anfitriona.

Exigirse al máximo

Uno de los principales atractivos de la Vuelta al Félix es su recorrido. Los caminos rurales ofrecen un desafío permanente para los competidores, tanto por las pendientes como por la velocidad que se alcanza en algunos sectores. Todas las categorías compartirán el mismo trazado principal. Las categorías promocionales recorrerán una vuelta de 35 kilómetros, mientras que las restantes completarán dos giros para totalizar 70 kilómetros. Paralelamente, los menores competirán en un circuito interno de 15 kilómetros especialmente diseñado para ellos, sin interferir con el recorrido principal.

“Es un circuito rápido. Tiene subidas, bajadas y sectores donde normalmente el viento acompaña, sobre todo cuando sopla desde el norte. Eso hace que en algunos descensos se alcancen velocidades importantes”, explicó Lindt.

Por ese motivo, el dirigente dejó una recomendación especial para quienes participarán por primera vez. “La principal recomendación es que presten mucha atención en las curvas y no intenten doblar a velocidades excesivas. El circuito es muy seguro porque el tránsito estará completamente controlado y habrá colaboradores en todos los cruces importantes, pero siempre es fundamental que cada corredor mantenga la concentración”, sostuvo.

Sigue creciendo

El crecimiento de la competencia también se refleja en la cantidad de participantes. Para esta edición ya fueron confirmados más de 120 ciclistas, una cifra que la organización considera muy importante para una prueba de estas características.

Llegarán corredores de distintos puntos de Entre Ríos, además de representantes de Rosario, San Justo, Rafaela, Corrientes e incluso de la República Oriental del Uruguay. “Se fue haciendo popular. El ciclista ya sabe que al año siguiente la carrera vuelve a realizarse y eso hace que muchos la incorporen dentro de su calendario anual. Hay que mantener ese nivel y seguir ofreciendo una buena organización”, remarcó Lindt.

Homenaje

Más allá del aspecto competitivo, la carrera mantiene intacto un fuerte valor simbólico. La denominación Vuelta al Félix recuerda a Félix Zaragoza, un reconocido ciclista crespense que dejó una profunda huella en la disciplina.

“Félix fue un ciclista muy importante para nuestra ciudad. El nombre nació como una forma de reconocer todo el esfuerzo que hizo por este deporte y con el paso de los años quedó instalado. Hoy todo el mundo conoce esta travesía por ese nombre”, explicó el presidente del Club Amigos del Ciclismo de Crespo.

Ese homenaje, sumado a un recorrido tradicional, una organización consolidada y una creciente convocatoria de corredores de distintos puntos del país y la región, hacen que la Vuelta al Félix siga escribiendo nuevos capítulos de una historia que se renueva cada año sobre los caminos rurales de Entre Ríos.