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Franco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría

El piloto argentino Franco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría de Fórmula 1 y cerró un fin de semana para el olvido

26 de julio 2026 · 12:08hs
El piloto argentino Feanco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El piloto argentino Feanco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El piloto argentino Franco Colapinto termino en el puesto 15 en el GP de Hungría y no suma puntos. Así cerró un fin de semana para el olvido tras conseguir el décimo puesto en Bélgica, donde protagonizó el adelantamiento del año.

El piloto británico Lando Norris cerró una carrera casi perfecta y se quedó con el triunfo. El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el italiano Kimi Antonelli.

El piloto argentino Franco Colapinto con el Alpine quedó 13° en la qualy del GP de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 13° en el GP de Hungría

El argentino se golpeó en el ingreso a la recta principal y se le terminó la práctica.

Un difícil viernes para Franco Colapinto en Hungría

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Franco Colapinto Hungría Fórmula 1
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