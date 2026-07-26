El piloto argentino Franco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría de Fórmula 1 y cerró un fin de semana para el olvido

El piloto argentino Feanco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría y cerró un fin de semana para el olvido

El piloto argentino Franco Colapinto termino en el puesto 15 en el GP de Hungría y no suma puntos. Así cerró un fin de semana para el olvido tras conseguir el décimo puesto en Bélgica, donde protagonizó el adelantamiento del año.