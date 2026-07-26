El piloto argentino Franco Colapinto termino en el puesto 15 en el GP de Hungría y no suma puntos. Así cerró un fin de semana para el olvido tras conseguir el décimo puesto en Bélgica, donde protagonizó el adelantamiento del año.
Franco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría
El piloto argentino Franco Colapinto terminó decimoquinto en el GP de Hungría de Fórmula 1 y cerró un fin de semana para el olvido
26 de julio 2026 · 12:08hs
El piloto británico Lando Norris cerró una carrera casi perfecta y se quedó con el triunfo. El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el italiano Kimi Antonelli.
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