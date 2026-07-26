Senasa recomienda tener documentación al día ante posibles inundaciones

Por probables lluvias extraordinarias y crecidas en el segundo semestre por El Niño Senasa recomienda actualizar Renspa y organizar traslado de hacienda

Por probables lluvias extraordinarias y crecidas en el segundo semestre por El Niño Senas recomienda actualizar Renspa y organizar traslado de hacienda

Ante los pronósticos climáticos vinculados al fenómeno de El Niño , que indican una alta probabilidad de precipitaciones intensas y crecidas en las provincias de Entre Ríosm Corriente, Misiones y Santa Fe, durante el segundo semestre del año, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) , recuerda una serie de medidas preventivas destinadas a proteger la sanidad animal, el bienestar del rodeo y reducir el impacto de las inundaciones sobre la producción ganadera.

En tal sentido, el Centro Regional Corrientes-Misiones del SENASA , destacó que la preparación frente a una emergencia no solo implica organizar el manejo del rodeo, sino también mantener actualizada la documentación del establecimiento .

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

• Actualizar el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) con el stock real de todas las especies presentes en el establecimiento. Esta información permite elaborar padrones de emergencia y planificar la asistencia sanitaria y logística cuando sea necesario.

• Mantener al día la documentación para el movimiento de animales. Durante una eventual evacuación, el SENASA prevé habilitar sitios puntuales de emergencia para agilizar el traslado de tropas. Estos puestos podrán instalarse en puntos estratégicos sobre rutas y en sedes de las sociedades rurales, con el objetivo de brindar una atención rápida a los productores, facilitar la emisión de la Documentación para el Tránsito Animal electrónico (DT-e) y acompañar las acciones de evacuación de la hacienda.

Planificar el traslado del rodeo

Antes de que comiencen las inundaciones, el organismo recomienda identificar potreros altos o zonas seguras para trasladar los animales, anticipar el acopio de alimento y agua potable, verificar la correcta identificación del rodeo y organizar con tiempo la logística de evacuación.

En caso de ser necesario movilizar la hacienda, se aconseja iniciar el traslado entre 24 y 48 horas antes de la llegada del agua, realizar arreos en grupos reducidos para disminuir el estrés y evitar que los animales crucen corrientes de agua peligrosas.

Si la evacuación no fuera posible, se recomienda abrir las tranqueras y alambrados internos para permitir que los animales busquen por sí mismos los sectores más elevados del establecimiento.

Asimismo, antes del traslado del rodeo, se recomienda identificar los animales con pintura en aerosol de uso veterinario aplicada sobre el lomo, lo que facilita su reconocimiento a distancia y permite una identificación rápida durante las tareas de evacuación y en situaciones de emergencia.

Priorizar la seguridad

El SENASA recuerda que la seguridad de las personas es siempre la prioridad. Por ello, se recomienda no ingresar al agua cuando existan corrientes fuertes y no dejar animales atados o encerrados en corrales bajos, ya que la imposibilidad de escapar constituye una de las principales causas de mortandad durante las inundaciones.

Cuidados sanitarios después de la inundación

Una vez que el agua descienda, es importante suministrar agua segura para consumo animal, controlar el estado de las pezuñas y mantener actualizado el plan sanitario para prevenir enfermedades como leptospirosis, pietín y aquellas asociadas al incremento de garrapatas, como la anaplasmosis y la babesiosis.

Trabajo coordinado ante la emergencia

El SENASA articula acciones con organismos nacionales, provinciales y municipales, entre ellos Defensa Civil, bomberos, Ejército Argentino, municipios, Parques Nacionales, sociedades rurales y Anses, con el objetivo de brindar una respuesta rápida ante situaciones de emergencia.

Asimismo, ante el desplazamiento de fauna silvestre hacia zonas pobladas o elevadas, se solicita no intentar capturar a los animales y comunicar la situación a las autoridades competentes.

La experiencia como antecedente

Las importantes inundaciones registradas en Corrientes durante 2017 demostraron la necesidad de actuar de manera anticipada. En aquella oportunidad, el SENASA trabajó junto a distintos organismos para asistir a los productores, implementar medidas sanitarias y minimizar los riesgos para la producción ganadera y la salud de los animales.