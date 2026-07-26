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Victoria: vuelco de una camioneta con un herido grave

El siniestro vial ocurrió en un camino de ripio de la zona rural a unos 5 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial N° 1, jurisdicción Victoria

26 de julio 2026 · 09:03hs
El siniestro vial ocurrió en un camino de ripio de la zona rural a unos 5 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial N° 1

El siniestro vial ocurrió en un camino de ripio de la zona rural a unos 5 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial N° 1, jurisdicción Victoria

Este sábado por la noche se produjo un vuelco en un camino de ripio de la zona rural de Victoria. Por motivos que se tratan de establecer el conductor de una camioneta marca Ford Ranger perdió el control del vahículo y volcó sufriendo lesiones de caracter grave.

Según datos brindados a UNO el hecho ocurrió aproximadamente a las 21, en la Ruta N° 9, a unos 5 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial N° 11, en jurisdicción de Rincón Nogoyá Sur, Victoria.

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Tras el alerta, personal policial acudió de inmediato al lugar donde el conductor de 63 años con domicilio en Victoria fue trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde los facultativos médicos le diagnosticaron fisura en el tórax y tres costillas fracturadas intercostales.

En el lugar del hecho se labraron las actuaciones de rigor correspondientes. Asimismo, intervino personal especializado de la División Policía Científica para realizar las pericias accidentológicas destinadas a determinar la mecánica del accidente. De todo lo actuado se dio inmediato conocimiento a la Unidad Fiscal en turno.

Victoria vuelco herido Camioneta
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