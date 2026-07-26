Escuela de Concordia pide donaciones para arreglar aulas tras el temporal

El temporal de la semana pasada en Concordia con registros de velocidades de casi 130 kilómetros por hora registrados en la vecina ciudad de Salto dejó importantes daños materiales en vecinos. Una de las zonas más afectadas por el fenómeno fue en la zona de Villa Zorraquín, donde la escuela N° 8 Madame Curie sufrió roturas en el 50% de su institución y debieron interrumpir parcialmente las actividades áulicas.

Inclusive, desde la institución lanzaron una cruzada solidaria para reconstruir el edificio escolar y es por ello que están solicitando donaciones de materiales, ya que informaron que desde la provincia le mencionaron que solo le prestarán servicio para la mano de obra.

Su directora Elena Martínez explicó que “estamos pidiendo materiales de construcción varios, más que nada la parte del cielorraso porque cuando vinieron desde Paraná, lo que nos dicen ellos es que nos colocan el techo solamente con la membrana y nos quedaría cubrir el cielorraso, que es lo que nos estaría faltando. También pedimos las chapas porque últimamente nos dijeron que dinero no había. Es urgente para dos aulas lo que es el techado completo con cielorraso y después es una tercera aula que es el cielorraso”.

La docente también expresó que se debe hacer un trabajo de reparación de la parte eléctrica, además de la reparación completa del techo de dos aulas. "Nos hicieron el relevamiento de todo lo que se tendría que comprar, pero todavía no tenemos nada", expresó.

El pedido de donaciones

En función de los demás daños la docente precisó que "el tanque de agua lo está viendo Obras Sanitarias de Villa Zorraquín para que me lo arreglen. Respecto a la caída del árbol agradezco a Medio Ambiento, con quién ya hicimos las gestiones para que puedan sacarlo del establecimiento. Eso ya está retirado del patio interno de la escuela. Después estuvimos charlando con el señor Galimberti de CTM, que también están en tratativas de conseguir esas chapas, todo lo que necesitamos en cuanto a materiales. Después toda la otra parte que ha conseguido la señora Graciela González del Rotary Club".

También desde la institución indicaron que recibieron donaciones por parte de luminarias para las aulas, mientras que se sacaron las medidas de los vidrios para ser entregadas a Departamental de Escuelas. "Todo está para arreglarse, todavía no hay nada realizado en la escuela", comentó.

Martínez precisó que desde Paraná llegó una cuadrilla del Consejo General de Educación, "son los que están haciendo actualmente todos los relevamientos de todo lo que necesitamos. Ese lunes ellos pasaban lo que nosotros necesitamos a Departamental y a su vez a Paraná para ver qué solución. Y lo que ellos me decían es que no hay dinero, o sea, tenemos que conseguir las cosas para que puedan realizarlas".

Los daños por el temporal

La directora indicó que debido a los daños del temporal quedaron cinco aulas en funcionamiento y esto afecta a la matrícula de 287 alumnos. "No se puede dar clases porque al no tener el tanque de agua, al tener estos desperfectos eléctricos no puede ingresar nadie a la escuela hasta que esté todo arreglado. Los baños no funcionan, no tenemos lo principal, agua y electricidad”, contó

En función de la interrupción de las clases, la directora comentó que realizaron un relevamiento de los chicos para conocer las situaciones de ellos. Tenemos dos alumnos que sus familias sufrieron situaciones graves y después otros cuatro niños más. "Por lo pronto, comenzamos con actividades sencillas por teléfono, vía WhatsApp. El lunes vamos a tener una reunión con los docentes para ver cómo seguimos en la semana próxima, si vamos a pasar a darles actividades impresas a los chicos, desde repartirles desde la escuela para que ellos lleven y quizás sexto grado comenzar con actividades”, dijo.

Por último, desde Buenos Aires y a través del Rotary Club “Cambiar Vidas” de San Fernando y su ex supervisora de la escuela, Graciela González consiguieron útiles escolares, colchones, puertas y ventanas para enviar a Concordia. En los próximos días ya podrían estar en la ciudad, debido a que se consiguió el transporte para su traslado.