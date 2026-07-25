"Descubriendo el pasado": niñas y niños se convirtieron en arqueólogos y paleontólogos por un día

on cascos de exploración, pinceles en mano y la curiosidad como principal herramienta, niñas y niños participaron de “Descubriendo el pasado”, una propuesta organizada por el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano de Paraná, en el marco de la agenda de actividades de vacaciones de invierno impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La iniciativa estuvo coordinada por Juan Carlos Castro, arqueólogo del museo, y Graciela Ibargoyen, paleontóloga de la institución, quienes guiaron a los participantes en un recorrido por dos disciplinas que estudian el pasado, pero desde perspectivas diferentes. El objetivo fue que las infancias comprendieran qué investiga cada una, cómo trabajan sus profesionales y cuál es el recorrido científico que realiza un hallazgo desde el momento en que aparece hasta que se convierte en objeto de estudio.

Patrimonio cultural

La propuesta comenzó con actividades didácticas, dibujos y explicaciones sobre las diferencias entre la arqueología y la paleontología. A partir de ejemplos concretos, los especialistas explicaron qué tipo de restos analiza cada disciplina y la importancia de la formación profesional para interpretar correctamente el patrimonio natural y cultural.

Uno de los momentos más esperados tuvo lugar en el patio del museo, donde se montó un gran arenero que simulaba una excavación científica. Equipados con cascos, palas y pinceles, los chicos realizaron un trabajo de campo similar al que llevan adelante arqueólogos y paleontólogos durante sus investigaciones.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Allí descubrieron distintas piezas enterradas y comenzaron el mismo proceso que sigue cualquier equipo científico: observar el hallazgo, limpiarlo cuidadosamente, registrarlo mediante dibujos e intentar interpretar de qué objeto o fósil se trataba, cuál podría ser su antigüedad y si correspondía al campo de la arqueología o de la paleontología.

La actividad concluyó con una puesta en común en la que cada grupo compartió sus hipótesis y debatió junto a los especialistas, replicando la forma en que los científicos intercambian conocimientos y construyen interpretaciones a partir de las evidencias encontradas. Además de aprender sobre el pasado, los profesionales aprovecharon el encuentro para transmitir un mensaje clave: cuando una persona encuentra un objeto o un resto que considera antiguo o desconocido, no debe retirarlo ni manipularlo sin conocimiento, sino comunicarse con el museo para que sea estudiado por especialistas y pueda preservarse adecuadamente como parte del patrimonio entrerriano.

Como recuerdo de la experiencia, cada participante recibió una réplica de una placa de gliptodonte, un detalle que coronó una tarde marcada por el entusiasmo, la sorpresa y el interés de las infancias por descubrir cómo trabaja la ciencia.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano es una de las instituciones científicas y culturales más importantes de Entre Ríos. Sus salas permanentes permiten recorrer distintas áreas del conocimiento, entre ellas Historia, Geología, Botánica, Vertebrados, Paleontología, Acuario, Invertebrados y Antropología, donde se exhibe gran parte del patrimonio natural y cultural de la provincia. Además, cuenta con una biblioteca especializada, sala de talleres y salón de actos, y desarrolla investigaciones arqueológicas y paleontológicas en todo el territorio entrerriano. También es la autoridad de aplicación de la Ley Provincial Nº 9.686 de Preservación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

La historia del museo comenzó gracias al entusiasmo de un grupo de jóvenes de entre 15 y 18 años, estudiantes de la Escuela Normal y del Colegio Nacional de Paraná, que integraban la Asociación Estudiantil Pro Museo Popular. La comisión organizadora estuvo conformada por Antonio Serrano, Miguel Kessler, María L. Rico y Arturo Scheer, quienes comenzaron a construir el patrimonio de la institución a partir de donaciones y de las excursiones científicas que realizaban por la provincia. Ese mismo impulso también dio origen a una Biblioteca Científica y a la edición de la Revista del Museo Popular, fundamentales para la difusión del conocimiento en aquellos primeros años.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Durante su etapa inicial, entre 1924 y 1934, la institución se llamó Museo Escolar Central y estuvo dirigida por Antonio Serrano. En ese período impulsó la creación de museos escolares en distintos establecimientos educativos y promovió la enseñanza de la historia prehispánica y las ciencias naturales. El 19 de diciembre de 1934 fue transformado oficialmente en Museo Provincial, consolidando los objetivos de un museo moderno dedicado a la investigación, la preservación y la divulgación científica. Finalmente, en 1982, tras el fallecimiento de su fundador y luego de varios cambios de denominación, adoptó el nombre con el que se lo conoce en la actualidad: Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”.

Más allá de la experiencia lúdica, “Descubriendo el pasado” dejó una enseñanza que trasciende las vacaciones de invierno: comprender que detrás de cada objeto, fósil o vestigio hay una historia por reconstruir y un equipo de profesionales dedicado a investigar, proteger y conservar un patrimonio que pertenece a toda la comunidad.