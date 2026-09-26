Disney+ estrena "El rescate de los mineros chilenos" y retoma la historia que conmovió al mundo

La madrugada del 13 de octubre de 2010, cerca de 1.000 millones de personas alrededor del mundo siguieron minuto a minuto el rescate de 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad. A 16 años de aquel episodio, Disney+ estrena este 26 de septiembre “El rescate de los mineros chilenos: Carrera contra el tiempo” , una serie documental que reconstruye los 69 días transcurridos desde el derrumbe en la mina San José hasta el operativo que permitió sacarlos con vida .

El 5 de agosto de 2010, un derrumbe en la mina de oro y cobre San José dejó a 33 mineros atrapados bajo tierra. Durante 17 días se los dio por muertos. Cuando finalmente se supo que estaban vivos, comenzó una carrera contrarreloj que se extendió durante otros 52 días. Ingenieros y equipos chilenos, junto con perforistas y especialistas de distintas partes del mundo, buscaron una forma de llegar hasta ellos, mientras sus familias se negaban a abandonar la zona.

Con imágenes inéditas grabadas con teléfonos celulares dentro de la mina y entrevistas con sobrevivientes, familiares y rescatistas, la nueva entrega de la franquicia de National Geographic "Carrera contra le tiempo" reconstruye aquella operación. La serie recorre los primeros días de incertidumbre, la organización que se estableció bajo tierra y las distintas alternativas de perforación que se pusieron en marcha para llegar hasta los mineros. Entre las principales voces que participan del relato está la de Igor Proestakis, un ingeniero de campo que, con apenas 24 años, ideó el que luego fue conocido como "Plan B", que terminó siendo clave para el rescate.

“Hace bien mirar atrás y que una serie con una mirada internacional retome esta historia. De cierta forma, le da validación a lo que pasó y a la participación de los mismos chilenos en este rescate, porque hemos visto otras cosas en las que siempre le otorgan mucha responsabilidad a otros países. Y la verdad es que esta historia es mayoritariamente chilena, de ingenieros y geólogos chilenos”, contó Proestakis.

A pocos días del estreno de la serie, el chileno habló con La Capital sobre cómo vivió aquellos días, cómo recibió la propuesta para formar parte de la docuserie y qué espera que el público se lleve.

El ingeniero detrás del Plan B

Proestakis tenía apenas 24 años cuando llegó a la mina San José. No había viajado pensando que terminaría formando parte del operativo que buscaba llegar hasta los 33 mineros. Trabajaba como vendedor en la empresa que había suministrado material de perforación para los trabajos de rescate y su tarea era, en principio, cobrar facturas pendientes.

Pero cuando llegó a la mina y vio cómo avanzaba el "Plan A" de rescate, empezó a pensar que los tiempos podían ser demasiado largos. “Teniendo ya un bagaje técnico suficientemente bueno, llegué a la mina y me encuentro con lo que fue la máquina del Plan A. La máquina, sabiendo lo que yo sabía, iba a demorar mucho en hacer la perforación para poder generar este rescate”, recordó.

Fue entonces cuando decidió proponer una alternativa. Habló con algunos geólogos conocidos, que lo pusieron en contacto con André Sougarret, el ingeniero a cargo del operativo: “Me dijeron: «En media hora, reunión con Andrés para poder expresar tu idea». Armé una presentación rápida, le pude expresar mi idea y le hizo perfecto sentido".

La propuesta consistía en aprovechar una de las guías de sondaje que ya habían sido perforadas y utilizar una máquina destinada a hacer pozos de agua, la Schramm T-130, para ensanchar ese conducto hasta convertirlo en el acceso por el que posteriormente podrían llegar hasta los mineros. En lugar de comenzar un pozo gigante desde cero, la alternativa permitía aprovechar un camino que ya existía.

Pero para que esa posibilidad pudiera avanzar, primero había que saber si alguna de las perforaciones de comunicación lograría llegar hasta el túnel donde estaban los 33. Proestakis acompañó a los perforistas brindando asistencia técnica, hasta que finalmente una de las máquinas logró alcanzar el objetivo. “Ahí mismo le mandé un mensaje a Andrés y le dije: «Llegamos, está todo OK. Este es el pozo que nos sirve para lo que posteriormente se conoció como el Plan B»”, detalló. Y agregó: "Dos o tres días después, el plan estaba aprobado y yo estaba a cargo de echar todo a andar, con 24 años. Fue una locura".

El chileno, recordó aquellos días con "sensibilidad y nostalgia": "Tuve la suerte de tener un cierto nivel de conocimiento, estar en el lugar indicado, en el momento indicado y conversar con la gente indicada. Básicamente fue eso".

Del anonimato a la pantalla de Disney+

Casi 16 años después, Proestakis recibió una nueva invitación para volver a contar la historia. Durante todo este tiempo siguió dedicado a la industria de la perforación y la minería, y también creó su propia empresa.

Cabe remarcar que aunque su participación en el operativo es reconocida dentro de la industria minera chilena, su historia tuvo poca exposición pública. Al respecto, detalló: “En Chile, y a nivel de minería o de mi industria, sí se reconoce todo el trabajo que yo hice en el rescate de la mina San José, se me reconoce la autoría. A nivel público no, porque jamás me he prestado mucho para salir”.

Esta vez, sin embargo, hubo una razón personal que lo llevó a aceptar la propuesta de Nat Geo y Disney +. "Tengo una hija de 11 años y uno de 4, y la verdad es que lo vi como una oportunidad para que puedan conocer un poco más a su papá y qué andaba haciendo a esa edad", confesó.

Después de volver a mirar aquellos días y de ver cómo quedó contada la historia en los tres episodios de la serie, Proestakis tiene claro lo que le gustaría que el público se lleve de la producción: "Lo primero es que se reivindique el hecho de que todos los esfuerzos de rescate fueron principalmente nacionales. Tuvimos el apoyo de Estados Unidos, Canadá y de distintos países, lo cual se aprecia mucho, pero todos los esfuerzos realmente vinieron de ingenieros y geólogos chilenos. Eso creo que es algo que nosotros, como país, tenemos que valorar y también permitir que salga hacia afuera, porque es algo de lo que estamos muy orgullosos como país minero".

La otra idea está directamente relacionada con su historia. Para Proestakis, su participación demuestra la importancia de confiar en los jóvenes: "El Plan B no se hubiera presentado y no hubiera sido un éxito para sacar a los mineros si un joven de 24 años no hubiera presentado una idea y un ingeniero a cargo, Andrés, no hubiera confiado en ese joven".

“La invitación también es a confiar en nuestros jóvenes, potenciarlos y creer un poco también en que son la renovación”, concluyó.