Anses: quiénes pueden solicitar la ayuda económica por desempleo.

La Prestación por Desempleo es una herramienta de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su puesto por causas que no les son imputables. El beneficio busca otorgar un ingreso temporal mientras la persona atraviesa el período de búsqueda de una nueva ocupación.

La cobertura alcanza, entre otros casos, a quienes fueron despedidos sin causa, a trabajadores cuyos contratos a plazo fijo vencieron y a personas alcanzadas por otras situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo. El acceso está sujeto al cumplimiento de determinados períodos de aportes y a la presentación de documentación que permita acreditar la desvinculación laboral.

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Para los trabajadores permanentes, uno de los requisitos centrales es haber registrado al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato.

En el caso de los empleados eventuales y de temporada, las condiciones son diferentes. Deben acreditar menos de 12 meses de trabajo durante los últimos tres años y, además, más de 90 días de aportes en los 12 meses previos a la desvinculación.

La cantidad de cuotas que puede recibir cada beneficiario varía entre dos y 12, de acuerdo con los salarios percibidos y los períodos con aportes registrados durante los tres años anteriores a la presentación. Las personas mayores de 45 años pueden acceder, además, a seis meses adicionales de cobertura.

El monto mensual tampoco es uniforme. Su determinación se vincula con los salarios y los antecedentes de aportes considerados para establecer la prestación. Por eso, tanto la duración como el importe dependen de la situación laboral acreditada por cada solicitante.

Cómo se cobra la prestación

La Anses tramita la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del titular cuando corresponde. En esa cuenta se deposita el dinero de la prestación y la entidad bancaria asignada entrega una tarjeta de débito que permite realizar extracciones y operar mediante cajeros automáticos.

Si la persona ya percibe otra prestación de Anses a través de una cuenta bancaria, el organismo puede utilizar esa misma cuenta para efectuar los depósitos. También existe la posibilidad de que quienes poseen una caja de ahorro propia soliciten a su banco la conversión en una Cuenta de la Seguridad Social.

La Prestación por Desempleo puede cobrarse junto con determinadas asignaciones familiares. Entre ellas figuran la asignación por prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones por nacimiento o adopción, la ayuda escolar anual y la asignación por matrimonio.

Documentación necesaria

La documentación que debe presentar el solicitante depende de la causa que originó la finalización de la relación laboral. En todos los casos, se requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI), en original y copia, y la constancia que permita acreditar la situación de desempleo.

Cuando se trata de un despido sin justa causa, se puede presentar el telegrama de despido, la carta documento o una nota de despido con firma certificada del empleador.

Si la desvinculación se produjo por quiebra o concurso preventivo del empleador, deben acreditarse las circunstancias mediante documentación específica. Puede incluir una certificación del síndico sobre la disolución del contrato, una sentencia de quiebra autenticada por el juzgado, el telegrama del empleador que comunica el cese o el ejemplar del Boletín Oficial en el que fue publicada la quiebra.

También existen requisitos particulares para otras situaciones. Ante una resolución del contrato por denuncia del trabajador fundada en una justa causa, se deben presentar los telegramas correspondientes a la intimación y a la desvinculación.

En los contratos a plazo fijo que no fueron renovados, corresponde presentar una copia del contrato vencido. Si falleció un empleador unipersonal, se solicita una copia certificada del acta de defunción.

Hay, además, una situación específica para quienes atravesaban una enfermedad o un accidente al momento del cese. En esos casos, puede requerirse un certificado médico que acredite la aptitud laboral para desempeñar un puesto acorde con la situación de la persona.

Dónde iniciar la gestión

El trámite puede iniciarse a través del sitio web de Anses, dentro de la opción “Atención Virtual”. Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no tengan esta última pueden crearla para acceder al sistema.

La gestión también puede realizarse de manera presencial en una oficina de Anses, para lo cual es necesario solicitar previamente un turno.

La prestación está dirigida exclusivamente a quienes perdieron un empleo formal y reúnen las condiciones establecidas por la normativa. Por eso, antes de iniciar la solicitud, resulta necesario identificar la causa de la desvinculación y reunir los documentos que permitan acreditar el cese y los períodos de aportes registrados.

Qué documentos debe presentar, cómo se inicia y cuándo se paga

La Prestación por Desempleo requiere documentación que permita acreditar la identidad del solicitante y la finalización de la relación laboral. Se debe presentar el DNI, en original y copia, junto con la constancia de desempleo y los comprobantes vinculados con la causa del cese.

Si hubo un despido sin justa causa, sirven el telegrama de despido, la carta documento o una nota de despido con firma certificada del empleador. Cuando el vínculo terminó por vencimiento de un contrato a plazo fijo, corresponde presentar una copia del acuerdo laboral vencido.

En situaciones de quiebra o concurso preventivo, pueden requerirse certificaciones del síndico, la sentencia judicial, una comunicación del empleador o la publicación oficial correspondiente. Si el trabajador denunció el contrato por justa causa, debe acreditar las comunicaciones realizadas mediante los telegramas respectivos.

La gestión puede iniciarse por “Atención Virtual” de Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También existe la alternativa presencial, con turno previo. Reunir los documentos antes de comenzar ayuda a completar correctamente la solicitud. La documentación adicional dependerá siempre de la causa que produjo la desvinculación.

El trámite debe realizarse dentro de los plazos establecidos por Anses para acceder a la prestación. Antes de iniciar la gestión, es conveniente verificar que la información laboral registrada coincida con la documentación presentada y conservar las constancias del trámite.