Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

Coti realizó una conferencia de prensa en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, destacó la cultura argentina y saludó a sus fans.

6 de febrero 2026 · 13:59hs
Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate.

Foto: UNO/Fernanda Rivero

Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate.

En la antesala de la 35ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná, Coti realizó una conferencia de prensa, expresó su entusiasmo por participar del evento y resaltó la importancia de los festivales populares en la cultura argentina.

El artista valoró la belleza de la ciudad y señaló que las colaboraciones entre músicos enriquecen tanto la música como la experiencia del público. También subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales y de ofrecer espacios donde la gente pueda disfrutar y elegir libremente cómo celebrar.

Coti habló sobre sus hábitos personales en torno al mate, mencionando que prefiere el mate amargo mientras que sus hijos toman tereré, un detalle que generó cercanía con los presentes.

Otro aspecto destacado fue que la Fiesta Nacional del Mate sea un evento gratuito, lo que permite que todos puedan disfrutar de la música y la celebración sin barreras de acceso.

La conferencia concluyó con un encuentro con sus fans, quienes pudieron tomarse fotos y compartir un saludo con el artista en un ambiente distendido y lleno de expectativa por el inicio de la fiesta.

La Fiesta Nacional del Mate se presenta como una celebración emblemática donde la música, la tradición y la cultura argentina se unen para ofrecer a la comunidad un espacio de disfrute y encuentro.

