Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná.

Trascendió el rider de Lali para su show en la Fiesta del Mate, que se realizará este sábado en Paraná . La cantante contará con ocho camarines para unas 30 personas, catering especializado, bebidas, snacks saludables, frutas y prohibiciones gastronómicas. Además, se solicita un espacio exclusivo para el staff y un buffet post show con opciones de carne, pastas y alternativas veggies.

Según el documento, la artista contará con ocho camarines destinados a unas 30 personas, con un menú específico. En el camarín principal, que albergará a 4 personas, se dispondrá de heladera, mesa de catering, vajilla y servilletas. Entre las bebidas, se incluirán agua mineral de 500 ml (excepto Sierra de los Padres), agua con gas, Coca (zero/light y común), Paso de los Toros o Schweppes pomelo sin azúcar. Además, habrá cafetera tipo espresso, leche deslactosada y de almendras, y jengibre natural “cortado en rodajas”, que debe hervirse durante largo rato.

El catering contará con vino tinto Pinot Noir, fernet, hielo en cubetera, frutas de estación “sin cortar” (indispensable banana), snacks saludables estilo Shiva, crudités, dips como hummus o babagannoush, sándwiches veggies, yerba mate orgánica, yogur sin lactosa con granola y tortilla de papas.

Para los 11 bailarines y el vestuario, que tendrán dos camarines, se repiten estas provisiones y se suman refuerzos energéticos, incluyendo Red Bull, más gaseosas sin azúcar, bananas y frutas "sin cortar".

Entre las prohibiciones gastronómicas, se destacan: nada de cebolla cruda, cilantro, eneldo, canela, morrón o ajo crudo. Se recomiendan ensaladas completas con hojas verdes, huevo, palta, zanahoria, atún, tomates cherry y buen aceite de oliva; tartas integrales o incluso sopa de calabaza y zanahoria para los momentos de descanso.

El documento también solicita una "ALLDAY STATION", un espacio común exclusivo del staff desde la llegada hasta el final de la prueba de sonido, que debe contar con dispenser de agua frío/calor, microondas, café y té de buena calidad, budines (banana y chocolate), panificados como medialunas y cremona, picadas simples y más snacks.

Para el cierre, el rider contempla un buffet con opciones de carne o pollo, pastas, guarniciones y alternativas veggies, además de cervezas y fernet con Coca-Cola e hielo para toda la crew post show. También se incluirán pizzas y empanadas después de la prueba de sonido.