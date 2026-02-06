Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate Los Nocheros realizaron una conferencia de prensa en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná y destacaron su carácter popular y gratuito. 6 de febrero 2026 · 15:07hs

Foto: UNO/Fernanda Rivero Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate.

En la antesala de la 35ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná, Los Nocheros realizaron una conferencia de prensa. En ese marco, el grupo habló sobre su participación en el evento y reflexionó acerca del rol de los artistas dentro del ámbito cultural y social.

Durante el encuentro, destacaron el carácter popular y gratuito del festival, una condición que (remarcaron) se ha sostenido a lo largo del tiempo, más allá de los distintos gobiernos, y que forma parte de la identidad histórica de la Fiesta Nacional del Mate.

Además, señalaron que es válido que los artistas se pronuncien políticamente, tanto quienes eligen hacerlo como quienes prefieren no tomar posición, subrayando el respeto por todas las posturas. En ese sentido, reafirmaron su apoyo a la música y al público que la elige, valorando los espacios culturales abiertos y diversos.