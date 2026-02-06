Uno Entre Rios | Escenario | Los Nocheros

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

Los Nocheros realizaron una conferencia de prensa en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná y destacaron su carácter popular y gratuito.

6 de febrero 2026 · 15:07hs
Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate.

Foto: UNO/Fernanda Rivero

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate.

En la antesala de la 35ª Fiesta Nacional del Mate en Paraná, Los Nocheros realizaron una conferencia de prensa. En ese marco, el grupo habló sobre su participación en el evento y reflexionó acerca del rol de los artistas dentro del ámbito cultural y social.

Durante el encuentro, destacaron el carácter popular y gratuito del festival, una condición que (remarcaron) se ha sostenido a lo largo del tiempo, más allá de los distintos gobiernos, y que forma parte de la identidad histórica de la Fiesta Nacional del Mate.

Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate.

Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su tercera noche

El Carnaval de Concordia se prepara para vivir su tercera noche

LEER MÁS: Coti destacó la cultura argentina en la antesala de la Fiesta Nacional del Mate

Los Nocheros, en la antesala de la 35ª Fiesta Nacional del Mate

Los Nocheros (1).jpeg

Además, señalaron que es válido que los artistas se pronuncien políticamente, tanto quienes eligen hacerlo como quienes prefieren no tomar posición, subrayando el respeto por todas las posturas. En ese sentido, reafirmaron su apoyo a la música y al público que la elige, valorando los espacios culturales abiertos y diversos.

Los Nocheros Fiesta del Mate Paraná
Noticias relacionadas
Premate 2026: se conocieron los ganadores que subirán al escenario mayor.

Premate 2026: se conocieron los ganadores que subirán al escenario mayor

candela clavel heis: una voz joven que crece con raices litoralenas

Candela Clavel Heis: una voz joven que crece con raíces litoraleñas

gualeguaychu: el carnaval del pais sostiene el acceso con precios diferenciados

Gualeguaychú: el Carnaval del País sostiene el acceso con precios diferenciados

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná.

Revelan las exigencias de Lali para su show en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Ultimo Momento
Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Reforma laboral: la CGT anunció que se movilizará al Congreso, pero descartó convocar a un paro

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

Los Nocheros destacaron el carácter popular de la Fiesta Nacional del Mate

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Policiales
Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Se incendió la planta de clasificación de residuos de Urdinarrain

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Mujer de Concordia fallecida en Bariloche: hipótesis preliminar apunta a descompensación

Ovación
Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Tomás de Rocamora sumó una nueva derrota en la Liga Femenina

Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto

"Ojalá podamos llevar a Peñarol a lo más alto"

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Argentina inicia su camino en la Copa Davis

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Los autos del Turismo Nacional hicieron vibrar a la gente en el Parque Urquiza

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

Un árbitro denunció que le robaron 1.500 dólares del vestuario: dura sanción en el Ascenso

La provincia
¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

¿Cómo estará el tiempo durante la Fiesta Nacional del Mate en Paraná?

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Brasil encabeza la demanda de viajes para el fin de semana extra largo de Carnaval

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Prisión domiciliaria para el joven acusado de violar a una adolescente en Santa Elena

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Etacer Paraná-Santa Fe habilitará la posibilidad de viajar parados

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Mujer fue engañada por presuntos secuestradores y entregó 800 mil pesos, dólares y euros

Dejanos tu comentario