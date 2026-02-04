Lali Espósito invitó al público de Paraná, la región y todo el país a su show de este sábado en la Fiesta Nacional del Mate a través de un video oficial.

El saludo de Lali Espósito al público paranaense antes de su show.

Lali Espósito envió el martes por la noche un mensaje a sus fans de "Paraná, Entre Ríos, los alrededores y toda la Argentina" para invitarlos a su presentación en la Fiesta Nacional del Mate de la capital entrerriana, que protagonizará este sábado por la noche. El video fue grabado por la propia artista y difundido a través de las redes sociales oficiales del tradicional evento paranaense.

En su cuenta de Instagram, Lali compartió además imágenes que la muestran ensayando para su actuación a orillas del río Paraná. "Se vuelve al escenario" , anunció. En el mensaje previo a su desembarco en la ciudad, la artista recordó que quienes aún no adquirieron sus tickets para el sábado todavía están a tiempo de hacerlo.

Las entradas se consiguen a través de la plataforma Entrada Uno y tienen un valor de $60.000. A ese monto se suman los costos de compra (QR antifraude por $2.500 y cargo por servicio de $9.000), lo que totaliza $71.500.

Cabe recordar que estas entradas permiten el acceso al sector preferencial de la Fiesta Nacional del Mate, ubicado en los lugares más cercanos al escenario y que cuenta con algunas comodidades, como venta de comida y bebida y uso de sanitarios. No obstante, el ingreso general al predio es libre y gratuito.

Lali será la encargada de cerrar la fiesta paranaense el sábado, luego de las presentaciones de Gauchito Club, Rombai y Caballeros de la Quema. En tanto, el viernes 6 actuarán Raly Barrionuevo, Gran Ensamble Paraná, los Ganadores del Premate, Coti y Los Nocheros. Los tickets para esa noche también se adquieren a través de la misma plataforma web.

A dos días del inicio de la 35ª Fiesta Nacional del Mate, desde este miércoles comenzará el retiro de pulseras para el acceso al sector preferencial. En la ciudad de Paraná habrá dos puntos habilitados: el Centro Cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861, y Cosmopolitan Bar, en Güemes 1356.

Con el objetivo de facilitar la dinámica de quienes decidan adquirir su localidad preferencial el mismo día del evento, en ambos espacios habrá tickets disponibles para la venta durante las dos jornadas de la fiesta.

En La Vieja Usina, el retiro de pulseras y la venta de entradas se realizarán en los siguientes días y horarios:

Miércoles 4 y jueves 5 de febrero, de 9 a 19

Viernes 6 y sábado 7 de febrero, de 9 a 23

Por su parte, en Cosmopolitan Bar la atención será:

Viernes 6 y sábado 7 de febrero, de 9 a 23 horas

Además, quienes hayan adquirido su entrada a través de la ticketera digital podrán retirar su pulsera para el sector preferencial entre el miércoles 4 y el sábado 7 de febrero, de 9 a 19 los días miércoles y jueves, y de 9 a 23 el viernes y sábado. La entrega se realizará en el Centro Cultural La Vieja Usina, con el objetivo de garantizar un ingreso ordenado y seguro.

El sector preferencial ofrece una vista cercana a los artistas sobre el escenario principal, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos. La disposición del sector variará según el día del evento: el viernes 6 funcionará bajo la modalidad platea, con público sentado, mientras que el sábado 7 será bajo la modalidad campo.

Desde la organización difundieron una serie de recomendaciones para quienes acrediten su ingreso: presentar el código QR que figura en la aplicación "Equity" al momento de la acreditación, ingresar al predio con la pulsera colocada y tener en cuenta que no se permite el ingreso al sector preferencial con asientos, conservadoras u objetos de gran tamaño.

Finalmente, la organización agradeció la colaboración del público para garantizar un desarrollo ordenado y seguro del evento.