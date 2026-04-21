Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal El 31 de marzo se cumplió un aniversario del natalicio del Padre Bottegal. Luis Barros, escribió una chamarrita para homenajearlo. 21 de abril 2026 · 12:56hs

Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal

El 31 de marzo fue un nuevo recordatorio del natalicio del Padre Orlando "Pochocho" Bottegal, histórico párroco de San Benito. El cantautor entrerriano, Luis Cesar Barros, escribó una chamarrita para homenajear a él y su labor como cura en localidades como San Benito y Hasenkamp.

El conocido y estimado cura párroco, Orlando Bottegal, falleció trágicamente en 2004, en un accidente automovilístico producido en la ruta 32, en el tramo ubicado entre las localidades de María Grande y El Pingo. El auto en el que iba Bottegal colisionó contra un trencito que se utiliza para pasear niños. Bottegal estuvo por mucho tiempo como cura párroco de San Benito y luego pasó por Hasenkamp, lo que generó grandes seguidores de su fé por las localidades vecinas.

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LEER MÁS: La estatua del padre Bottegal por fin volverá a tener su lugar en San Benito Chamarrita a Bottegal A San Benito llegó, con sotana y fe en la voz, Orlando Bottegal sembró milagros de fe y amor. “Pochocho” le decían por ahí, con cariño del más sincero, cura de andar sencillo y fiel, de corazón montielero. Chamarrita del querer, del cura bueno y su andar, que dejó huella en la gente sin pedir nada a cambiar. A Pochocho Bottegal Chamarrita del amor, de su entrega sin igual, vive en cada alma el recuerdo de Pochocho Bottegal . A los gurises supo guiar, con fogón, promesa y valor, sembró en Scouts la hermandad en la tierra, trabajo y honor. Mejoró leche y el pan, del tambo al queso mejor, y la fiesta del agricultor la hizo celebración y cantar. Hoy su estatua mira el sol, en la plaza del lugar, y en cada pecho quedó su fiel manera de amar.