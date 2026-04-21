El 31 de marzo fue un nuevo recordatorio del natalicio del Padre Orlando "Pochocho" Bottegal, histórico párroco de San Benito. El cantautor entrerriano, Luis Cesar Barros, escribó una chamarrita para homenajear a él y su labor como cura en localidades como San Benito y Hasenkamp.
Una Chamarrita dedicada al Padre Bottegal
El 31 de marzo se cumplió un aniversario del natalicio del Padre Bottegal. Luis Barros, escribió una chamarrita para homenajearlo.
El conocido y estimado cura párroco, Orlando Bottegal, falleció trágicamente en 2004, en un accidente automovilístico producido en la ruta 32, en el tramo ubicado entre las localidades de María Grande y El Pingo. El auto en el que iba Bottegal colisionó contra un trencito que se utiliza para pasear niños. Bottegal estuvo por mucho tiempo como cura párroco de San Benito y luego pasó por Hasenkamp, lo que generó grandes seguidores de su fé por las localidades vecinas.
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Chamarrita a Bottegal
A San Benito llegó,
con sotana y fe en la voz,
Orlando Bottegal sembró
milagros de fe y amor.
“Pochocho” le decían por ahí,
con cariño del más sincero,
cura de andar sencillo y fiel,
de corazón montielero.
Chamarrita del querer,
del cura bueno y su andar,
que dejó huella en la gente
sin pedir nada a cambiar.
Chamarrita del amor,
de su entrega sin igual,
vive en cada alma el recuerdo
de Pochocho Bottegal .
A los gurises supo guiar,
con fogón, promesa y valor,
sembró en Scouts la hermandad
en la tierra, trabajo y honor.
Mejoró leche y el pan,
del tambo al queso mejor,
y la fiesta del agricultor
la hizo celebración y cantar.
Hoy su estatua mira el sol,
en la plaza del lugar,
y en cada pecho quedó
su fiel manera de amar.