Comunidad de Santa Elena: "La chamarrita es de todos los entrerrianos"

Desde Santa Elena quieren plantear a Senadores su rechazo a que Diamante sea capital de la Chamarrita. Por decreto el ritmo es un bien intangible de Entre Ríos

Desde Santa Elena quieren plantear a Senadores su rechazo a que Diamante sea capital de la Chamarrita. Por decreto el ritmo es un bien intangible de Entre Ríos

Desde Santa Elena quieren plantear a Senadores su rechazo a que Diamante sea capital de la Chamarrita. Por decreto el ritmo es un bien intangible de Entre Ríos

Diamante presentó un expediente para retomar la idea de que la localidad sea declarada “Capital Provincial de la Chamarrita”. Ante este escenario, la comunidad de Santa Elena manifestó un rechazo categórico a la iniciativa, ya que consideran que es un intento de centralizar un ritmo que es patrimonio de todos los entrerrianos.

Santa Elena tiene una trayectoria que supera el medio siglo de vigencia ininterrumpida de su Fiesta Provincial de la Chamarrita. La celebración se destaca por ser uno de los pocos en la provincia que mantiene su entrada completamente gratuita, democratizando el acceso a la cultura regional.

Fabián Casal, secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Elena habló con UNO sobre la intención de Diamante e indicó que no están de acuerdo, argumentand que esta música es un bien intangible de toda Entre Ríos, por decreto. Además, sostuvo que, a diferencia de su festival que mantiene un 80% de esencia regional, en Diamante el género apenas alcanza el 5% de la grilla.

En este sentido, el docente especificó: “La chamarrita es el ritmo que nos identifica a los entrerrianos y en Santa Elena defendemos a capa y espada que no se desvirtúe esa esencia regional. De nuestro festival han salido obras fundamentales que hoy forman parte del cancionero, como La Mojarrita Palmira y el Moncholito Ramón para cantar chamarrita de Marcelino Román. Esa es la gran diferencia que tenemos con Diamante: nosotros hacemos un 80% de chamarritas en el festival, mientras que ellos tienen un escenario donde el ritmo apenas llega al 5% y el resto es cumbia o salsa”. “Por nuestro escenario y jurado han pasado los exponentes más importantes de la provincia y del país, figuras de la talla de Linares Cardozo, que fue nuestro gran puntal, Jorge Enrique Martí, Ángel Vicente Aráos, Jorge Méndez y Aldo Muñoz. Es un orgullo recordar que en aquellos años de oro de la música folclórica, los Hermanos Cuestas tuvieron muchísimo que ver con la difusión de nuestro ritmo; ellos marcaron una época y dejaron una huella imborrable, incluso Julio López, ‘la guitarra entrerriana’, tocó mucho tiempo con ellos. Imposible olvidar aquel ‘Juan del Gualeyán’ que ganó el disco de oro y que todo el país cantaba; eso pegó a fuego y nos dio una identidad nacional con la chamarrita”, consideró.

También destacó el Certamen de Chamarritas Inéditas, que lleva 20 años construyendo el cancionero chamarritero provincial. Compositores de toda la región han encontrado en este certamen un espacio para dar a conocer obras que plasman paisajes, historias e identidades locales.

La Fiesta Provincial de la Chamarrita nació en Santa Elena en 1974, por iniciativa del entonces vicegobernador Dardo Pablo Blanc y Los Hermanos Cuestas. Desde ese primer encuentro, con algunas interrupciones obligadas, la celebración se realizada cada mes de enero en el anfiteatro municipal, convocando a miles de entrerrianos y visitantes de todo el país.

Según el relato de Casal: "La Fiesta de la Chamarrita nace en el 1974. Esta fue su primera edición. En sus inicios fue organizada por un grupo de gente de Santa Elena, con el apoyo de Los Hermanos Cuestas y por intermedio del vicegobernador Dardo Pablo Blanc, quien derivó su organización a la comisión de cultura de la municipalidad de Santa Elena presidida por Roque Carmelo Casals, sumándose la comisión de Turismo de la ciudad presidida por Américo Vazquez Vuelta. Por lo que desde sus inicios se organizó con el área de Cultura y de Turismo llamándose Primer Festival de la Chamarrita".

Según el funcionario su nacimiento se dio en el auge de los festivales folclóricos en la época de oro del cancionero folclorico nacional. "En esas épocas los artistas mayormente venían desde diferentes puntos del pais, se contrataba a través de Docta Producciones, entidad que nucleaba a artistas como los Cantores del Alba, Los Quillahuasi, Los 4 de Cordoba, Los Laikas, Daniel Toro, Daniel Altamirano y Los de Siempre, Luis Landrisina, El Ballet Bransen, El Ballet Salta, entre tantos otros y pocos lugareños. A partir de 1978 la Dirección de Turismo de la provincia les hace saber a los organizadores su preocupación respecto a que la Fiesta debería tener un profundo sentido de entrerrianía, que muestre los valores regionales dándole participación a cultores cercanos", prosiguió.

El cambio de festival de tipo comercial con grandes artistas de todo el pais, a otro revalorizando a los musicos, cantores, bailarines y poetas, fue un proceso ya que de este estilo de festival pasaríamos paulatinamente a una fiesta cultural, cuya principal finalidad era , es, y será difundir la cultura entrerriana, otorgando mayor identidad a la Provincia.

"En 1.978, se comenzó a realizar el 1° Certamen de la Chamarrita Inédita, llegando a la actualidad con veinte ediciones donde los creadores de esta especie musical han acrecentado enormemente el cancionero entrerriano, poniendo en valor a autores, compositores regionales, enriqueciendo así la música folclórica en cuanto a poesía y música. Con obras que luego de ser presentadas en el certamen fueron consagradas también a nivel nacional, obras como Por Marcelino de Ricardo Couchot, La Mojarrita Palmira y El Mocholo Ramón, Para Cantar Chamarritas de Miguel Angel Morelli, Dejando Huellas éxito de Rufino Conde y el Chaqueño Palavecino, De Portugal a Entre Rios de Orlando Vera Cruz, Provincia Iluminada de Ricardo Couchot".

"Esta Fiesta está tan ligada a su pueblo, y es expresión de su gente a tal punto que se cuenta con una copia de un comunicado de prensa donde en 1981 se informa que se suspende la fiesta por la gran crisis económica del pueblo, momento en que se despidieron numerosos empleados de la gran fuente de trabajo local que era el frigorífico. Inmediatamente se retoman las siguientes ediciones en los años posteriores permaneciendo como faro de identidad cultural y turístico de la región. En 1984 se consigue el reconocimiento a la labor e importancia cultural de esta fiesta para con la provincia, y es declarada por el decreto Nº 3734, Fiesta Provincial de la Chamarrita. Desde el 16 de enero de 1999 se inauguró un Anfiteatro Municipal, Padre Fidel Alberto Olivera en una depresión natural en el centro de la ciudad. Desde entonces la fiesta de la chamarrita se realiza en ese lugar con un público aproximado por día de 8.000 personas".

En 2026 se realizó la 48º edición de la Fiesta provincial de la Chamarrita, momento en el que se recibió un numeroso público local, pero también una numerosa cantidad de turistas se dieron cita para este evento con gran contenido regional, con presencia en su mayor parte de chamarritas sobre el escenario Aguicho Franco.

En 2023 se toma conocimiento de un proyecto de Ley presentado a la Cámara de Diputados por Reinaldo Jorge Cáceres, lugar donde obtiene media sanción. Dicho proyecto solicita declarar Capital de la Chamarrita a Diamante fundamentando el pedido en la cantidad de músicos que se dedican al género en esa localidad, al festival de jineteada y folclore, y a un encuentro escolar sobre la chamarrita que se hace todos los años el 29 de octubre día de la Chamarrita por el Natalicio de Linares Cardozo.

"Al tener que ser tratado en sesión y ante la publicación del orden del día, la coordinación de Cultura de Santa Elena solicitó, formalmente a través de la senadora departamental de La Paz, Patricia Díaz que ese tratamiento se de con representantes de Santa Elena también. Se presentaron una serie de fundamentos por el cual se oponían a la declaratoria solicitada, siendo el principal, que el ritmo fue declarado por Ley Patrimonio Histórico Cultural Intangible de la Provincia, por lo tanto no puede apropiarse nadie de él , ni siquiera Santa Elena con 50 años de historia trabajando por la chamarrita".

"Fue así que se postergó su tratamiento y posteriormente fue archivado. Al día de hoy Diamante vuelve a mencionar este proyecto . En octubre del año 2024, el Poder Ejecutivo de Entre Ríos declara a la Fiesta Provincial de la chamarrita PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL INTANGIBLE DE LA PROVINCIA, por decreto N.º 2921/24. Contando con el antecedente de haber sido declarado el ritmo de la chamarrita Patrimonio Histórico Intangible de la Provincia , por Ley Nª10843/20, según Ley N.º 26.118 , para salvaguardar el ritmo como identitario de la provincia. Justamente por este antecedente , toma tanta relevancia la Fiesta de la chamarrita como una acción concreta de salvaguarda del ritmo. Y desde entonces aún más Santa Elena se responsabiliza de la salvaguarda de la Fiesta como manifestación cultural y patrimonio provincial que colabora con la promoción del ritmo que ya se mencionó fuera declarado Patrimonio de la provincia. Esta discusión no es una simple pulseada por quien se queda con el premio, esta es una defensa de la identidad entrerriana integral, sin fragmentarla, apelando a una entrerrianía orgullosa , una invitación a unirnos para acrecentar en los gurises que nos siguen, el amor a la provincia, a sus características de hospitalidad,cordialidad, gauchada, respeto, y un folclore que genera encuentro, y no desunión".

chamarrita santa elena diamante Comunidad de Santa Elena: "La chamarrita es de todos los entrerrianos"

El planteo

Concretamente, la senadora departamental por La Paz, Patricia Díaz, tomó cartas en el asunto solicitando una audiencia en el Senado para que los custodios del ritmo en Santa Elena expongan sus fundamentos.

La cuestión es clara: la Ley Provincial 10.911 (Decreto 128/22) y la Ley 10.843 ya protegen a la chamarrita como patrimonio histórico, cultural e intangible de Entre Ríos. “No se puede elegir una capital cuando ya existe un decreto que declara el ritmo como patrimonio de la provincia, no de una ciudad”, explicó Casal.

“A través de nuestra senadora Patricia Díaz solicitamos una audiencia ante la comisión del Senado para que nos permitan exponer y fundamentar por qué no debe existir una capital de la chamarrita. Lo que buscamos es que los legisladores, que son quienes deciden con el voto, se informen de los detalles que muchas veces desconocen y no terminen aprobando algo por cuestiones políticas ajenas a la cultura. Nuestra intención no es pelear para ser nosotros la capital, sino evitar que se sectorice o se limite un ritmo que ya es patrimonio de toda la provincia por ley, defendiendo así el trabajo de difusión que se hace en cada rincón de Entre Ríos”, insistió el músico.

“Nuestra intención es evitar que se sectorice algo que es regional por naturaleza”, concluyó Casal, advirtiendo que otorgar una capitalidad sería “limitar y desconocer” el trabajo de músicos y estudiosos en Concordia, Gualeguay, Uruguay y toda la cuenca del Plata. Vale destacar que no es la primera vez que se intenta ese camino. El 26 de octubre de 2023, el entonces senador nacional Edgardo Kueider presentó un proyecto para otorgarle a Diamante el mismo rango que ahora se intenta lograr en la legislatura provincial. La iniciativa caducó en 2025.

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Centro de estudio

Más allá de la disputa legislativa, Santa Elena se prepara para reafirmar su rol con acciones concretas en 2027, año de su 49° edición: según explicó el entrevistado en octubre se realizará el primer congreso del género y se inaugurará un museo que albergará el legado de Julio López, “La Guitarra Entrerriana” de Linares Cardozo; además desde el municipio planean realizar una audioteca mediante la cual pondrán en valor un archivo de 20 años de canciones inéditas surgidas de su certamen.

En Entre Ríos, la chamarrita ocupa un lugar especial, junto al Tanguito Montielero, la chacarera estirada y la milonga. Es una danza que se origina en las islas Azores, llegando a Entre Ríos a través de rutas comerciales bajo el control de la nación charrúa. Este estilo se entrelazó con las tradiciones culturales de los charrúas, la herencia africana y la vida de los gauchos cimarrones. Con el tiempo, las letras de sus coplas evolucionaron y se “regionalizado”, enriquecidas por la influencia de poetas cultos.

Carta abierta de María Daniela Cabrera

María Cabrera, ex coordinadora de Cultura de Santa Elena, escribió una carta abierta destinada a los músicos, folclorólogos, investigadores, bailarines, gestores culturales de Entre Ríos.

"Habiendo pasado por un lugar de suma responsabilidad para mi , como lo fue la coordinación de Cultura de la ciudad de Santa Elena , siento la necesidad de “comunicar”. Ha sido de conocimiento público la presentación ante diputados y luego ante senadores de un pedido de la ciudad de Diamante para ser Capital de la Chamarrita. Esta noticia me hizo reflexionar profundamente sobre el trabajar por la identidad entrerriana en su integralidad y no fragmentarla. Por cierto, también me llamó la atención porqué existe la Ley Nº 10843/2020,según Ley 26.118 que aprueba la salvaguarda del ritmo como Patrimonio Cultural Inmaterial. Es decir , Patrimonio de la provincia. Todo nuestro territorio cuenta con ese ritmo identitario, mas aún, en toda la provincia han existido cultores que han trabajado y otros que trabajan por mantener viva esta expresión musical ¿Es necesario apropiarse?

En Santa Elena desde hace 50 años se realiza La Fiesta de la Chamarrita , que es Fiesta Provincial, y que no sé si todos saben, es uno de los pocos festivales de la provincia que se accede con entrada gratuita. Que además respeta lo pautado desde el año 1974 que fue , contar con valores de la región, en la cartelera, y siempre respetando el género musical. A partir del año 2024 el gobierno de la provincia declaró esta Fiesta “Patrimonio histórico cultural intangible de la provincia” por Decreto N.º 2921/2024, lo cual nos compromete a realizar acciones de salvaguarda de este preciado patrimonio y a ello se invita a todos los cultores de la provincia.

No puedo dejar de mencionar el Certamen de Chamarritas inéditas que desde hace 20 años viene realizando una labor de acrecentamiento del cancionero chamarritero provincial, de puesta en valor de compositores, dando oportunidades a numerosos creadores a compartir sus obras que plasman historias, paisajes etc. Y que ha contado con jurados como el mismísimo Linares Cardozo, Jorge Enrique Martí, Angel Vicente Araos , Aldo Muñoz, entre otros. Y han ganado las que después fueron tan conocidas chamarritas como La mojarrita Palmira, Para cantar Chamarritas, Provincia iluminada, Por Marcelino Román y tantas otras. Por nuestras calles nos cruzamos a diario con Julio El Chivo López, a él no le podemos explicar que una ciudad pide ser capital de un ritmo que es de toda la provincia. No después que lo ha dado todo por nuestra música.

Desde Santa Elena yo haría un llamado a la reflexión, la chamarrita es de todos , si bien nosotros tenemos la responsabilidad de realizar acciones de salvaguarda por el decreto otorgado, queremos invitar a toda la provincia a sumarse . Respetamos profundamente los trabajos que vienen haciendo los distintos cultores y cultoras de todo el territorio de Entre Ríos. Estoy convencida que deberíamos complementarnos más en las acciones y crecer en la identidad como provincia . Suma dividir y apropiarse? Para qué?

Se respeta con esto a los antecesores que tanto trabajaron por la chamarrita, como Linares Cardozo, Julio López, Roque Casals, Victor Velázquez, Carlos Santa Maria, Miguel Martinez,Roque Mario Erazún,y tantos otros que no nombro, pero uds que me leen, podrían agregar a la lista.? Por le expuesto, No considero adecuado solicitar “una capital de la chamarrita” cuando una ley la declara Patrimonio de toda la provincia y cuando luchamos por una identidad provincial".