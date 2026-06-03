La iniciativa busca formalizar el reconocimiento a la identidad cultural de Diamante y ya se encamina hacia su tratamiento en la Cámara de Senadores

Avanza el proyecto de ley que busca declarar a Diamante como la Capital Provincial de la Chamarrita. La propuesta, que cuenta con el respaldo del intendente Ezio Gieco, legisladores provinciales y diversos sectores de la comunidad, tiene como objetivo central fortalecer ese ritmo musical y reafirmar el orgullo por la identidad local y entrerriana.

El proyecto surge como resultado de una construcción colectiva basada en el consenso y la participación de músicos, artistas y referentes culturales de Diamante, Según se informó, la iniciativa no solo busca un título honorífico, sino que "representa un compromiso con lo que define a los diamantinos ante la provincia".

Alicia Aluani encabezó en Diamante el acto por el 25 de Mayo: "La patria se construye todos los días"

Diamante chamarrita Impulsan proyecto de ley para declarar a Diamante como Capital Provincial de la Chamarrita

Hacia el Senado Provincial

La propuesta legislativa entró en una etapa clave al ser evaluada en la Cámara de Senadores. Para ello, se trabajó en la elaboración de un documento técnico que incorpora ideas y sugerencias de la comunidad artística con el fin de robustecer los argumentos que sustentan el proyecto. Tiempo atrás Juan Pablo Martínez, director de Cultura, había destacado la relevancia de esta acción legislativa señalando que el objetivo es común y “trasciende todo tipo de intereses personales”.

Con esta ley, Diamante busca blindar su legado y asegurar que la chamarrita siga siendo el estandarte de su patrimonio cultural.