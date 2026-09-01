El encuentro busca recuperar y poner en valor los vínculos históricos de Paraná con el barro, los minerales, los oficios y la producción.

Paraná será sede del primer Encuentro Regional de Ceramistas "Barro, Fuego y Comunidad"

El 4 y 5 de septiembre, el Complejo Comunitario de Barrio Mitre será escenario de una propuesta que reunirá a ceramistas, artesanos, artistas y vecinos en torno a la producción, la formación y el intercambio de saberes. Se trata del primer Encuentro Regional de Cerámica . La actividad será libre y gratuita.

El eje central del encuentro será la construcción colectiva de un horno cerámico a leña, una experiencia práctica que estará a cargo de integrantes del Movimiento Hornos Sin Fronteras. A lo largo de las dos jornadas, quienes participen podrán conocer materiales, técnicas constructivas, principios de circulación del calor y tiraje, condiciones de seguridad y aspectos vinculados a su posterior utilización. El horno quedará como infraestructura disponible para futuras actividades y como herramienta para proyectos artesanales, culturales y productivos del espacio comunitario.

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La propuesta busca recuperar y poner en valor los vínculos históricos de Paraná con el barro, los minerales, los oficios y la producción, entendiendo a la cerámica como una práctica que articula territorio, trabajo, cultura y comunidad.

La programación incluye talleres de Rakú y Engobe, a cargo de Natalia Lucioni; Cerámica Chaná, coordinado por Adriana Lara Beltzer; modelado de utilitarios y platos inspirados en los irupés del Paraná, a cargo de Irene Cabrol; y una demostración de torno alfarero, coordinada por Bárbara Torres y Uriel Franco. Además, habrá una propuesta especialmente destinada a las infancias, que combinará arcillas y elementos naturales y estará a cargo de Alejandra Franco y Uriel Franco.

Asimismo, el viernes a las 18 se realizará el conversatorio “El barro cuenta nuestra historia: Patrimonio, Territorio y Comunidad”, un espacio de intercambio para recuperar y poner en diálogo saberes, experiencias e historias vinculadas a la cerámica y su relación con el territorio. Participarán especialistas y referentes de la cultura local y regional, quienes abordarán la identidad, el patrimonio, la geología y la transmisión de saberes a través del barro.

El viernes por la noche se realizará una peña musical, mientras que el sábado, de 10 a 18, tendrá lugar una feria y muestra de ceramistas de la región, donde se podrán conocer y adquirir producciones y acercarse a los procesos y saberes que forman parte del oficio.

Las personas interesadas en participar de los talleres con cupo deberán realizar la inscripción previa, mientras que las actividades abiertas —como la construcción comunitaria del horno, la feria, el conversatorio, la peña y la propuesta para las infancias— podrán disfrutarse de manera libre y gratuita.

Inscripciones

Todas las actividades son gratuitas. Algunos talleres requieren inscripción previa, ya que cuentan con cupos limitados. Para participar, es necesario completar el formulario de inscripción disponible aquí

Cronograma de actividades

Viernes 4 de septiembre

9:00: inicio de la construcción del horno comunitario.

9:30 a 12:00 y 15:00 a 17:00: Taller de Raku — cupo de 20 personas, con inscripción previa.

9:30 a 13:00: Taller de Cerámica Chaná — cupo de 15 personas, con inscripción previa.

10:00 a 12:00: Taller de Modelado en Utilitarios / Platos Irupés del Paraná — cupo de 15 personas, con inscripción previa.

15:00 a 17:30: demostración de torno alfarero.

18:00: Conversatorio “El barro cuenta nuestra historia”.

20:30 a 24:00: Noche de Encuentro / Peña musical.

Sábado 5 de septiembre

9:00: continuación de la construcción del horno comunitario.

10:00 a 18:00: Muestra y feria de ceramistas de la región.

10:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00: Taller de Engobe, estilo Artemio Alisio — cupo de 20 personas, con inscripción previa.

10:00 a 13:00: continuación del Taller de Cerámica Chaná.

10:00 a 12:00: continuación del Taller de Modelado – Utilitarios.

15:00: Taller de Cerámica para las Infancias, destinado a niños y niñas de 6 a 12 años, con acceso libre y gratuito.

20:00: cierre del encuentro.

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Paraná, el Complejo Comunitario de Barrio Mitre y el Movimiento Hornos Sin Fronteras.