Vuelve "El Muerto que Baila" a Casa Boulevard

Este sábado 5 de septiembre a las 21hs en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis se presentará “El muerto que baila” , una versión muy libre, litoraleña y danzada de la festejada novela “Doña Flor y sus dos maridos”, de Jorge Amado.

“El Muerto que Baila”

Es un espectáculo de teatro danza, una adaptación libre de la novela “Doña Flor y sus dos maridos”, de Jorge Amado. Es época de bailes populares, de guirnaldas y carnaval. Al son del fuelle y guitarrón se mezclan las clases sociales y los personajes típicos. En ese escenario florece esta historia de amores, pasiones y juergas, de muerte y traición; pero sobre todo de bailes y celebración. A través de la danza enlazada se tejen los vínculos de esta historia, hasta enfrentar la decisión: el recato o la pasión ¿O las dos al mismo tiempo?

El equipo artístico está integrado por Constanza Sampietro, Maxi Boyero y Gustavo Bendersky como actriz y actores bailarines, Ezequiel Caridad en la dirección general, y Andrea Fontelles en la asistencia tanto escénica como estética plástica de la obra. Este elenco tiene la particularidad de integrar un cruce de lenguajes escénicos. Cada uno de los integrantes se especializa en una disciplina en particular, con un extenso recorrido profesional, lo cual la convierte en una grupalidad donde se integran la danza, el circo, el teatro, el clown y la plástica.