La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) informó su adhesión a lo resuelto en la reunión mantenida entre el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales, mediante la cual se determinó realizar un sirenazo nacional, simultáneo y federal el jueves 10, a las 10.
Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional
La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios informó que se realizará un sirenazo nacional, simultáneo y federal, el jueves 10, a las 10.
Esta medida se adopta ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional frente a los reclamos económicos y normativos que viene planteando el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. La decisión será llevada adelante de manera pacífica y responsable, garantizando en todo momento que las guardias permanezcan activas y que la atención de las emergencias tenga prioridad absoluta.
“Cuando suenan las sirenas, todo el país escucha. Esta vez, también sonarán para defender a quienes siempre están cuando la Argentina los necesita: más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, trabajando diariamente para proteger vidas, bienes y el ambiente en todo el territorio nacional”, indicaron.
Los motivos del reclamo nacional
El reclamo del Sistema Nacional se concentra en cuatro ejes fundamentales:
Fondos pendientes: se exige la regularización y transferencia de la ampliación presupuestaria correspondiente al año 2025, estimada en más de $59.000 millones, vinculada al subsidio establecido por la Ley 25.054, correspondiente al 5% de las primas de seguros. Es importante señalar que no se trata de una asistencia discrecional, sino de fondos establecidos por ley para el fortalecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.
Pagos al exterior y reequipamiento: se solicita al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los mecanismos necesarios para realizar pagos anticipados al exterior.Los cuarteles necesitan renovar sus vehículos y equipamiento y, debido a los elevados costos del mercado nacional, muchas instituciones deben adquirir unidades usadas en otros países. Estas operaciones requieren el pago total anticipado antes del embarque. Sin mecanismos ágiles, se dificulta y demora el necesario reequipamiento de nuestros cuarteles.
Emergencias en rutas concesionadas: se reclama que los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones —Decreto 97/2025— contemplen convenios obligatorios con las asociaciones de Bomberos Voluntarios que intervienen en esas trazas. Debe contemplarse una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y la compensación por daños sufridos por los cuarteles durante la atención de siniestros.
Aplicación integral de la Ley 27.629: se exige la aplicación plena y uniforme de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, especialmente en lo referido a la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA correspondiente a la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.
Los números hablan por sí solos
La dimensión y la importancia del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios queda reflejada en los datos registrados por el RUBA, correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero y el 18 de agosto de 2026:
• 157.229 servicios atendidos por Bomberos Voluntarios.
• 94.536 servicios de emergencia, equivalentes al 60%.
• 62.639 intervenciones programadas, equivalentes al 40%.