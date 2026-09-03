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Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios informó que se realizará un sirenazo nacional, simultáneo y federal, el jueves 10, a las 10.

3 de septiembre 2026 · 20:58hs
Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional.

Bomberos Voluntarios harán un sirenazo nacional en reclamo al Gobierno nacional.

La Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FEABV) informó su adhesión a lo resuelto en la reunión mantenida entre el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales, mediante la cual se determinó realizar un sirenazo nacional, simultáneo y federal el jueves 10, a las 10.

Esta medida se adopta ante la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional frente a los reclamos económicos y normativos que viene planteando el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. La decisión será llevada adelante de manera pacífica y responsable, garantizando en todo momento que las guardias permanezcan activas y que la atención de las emergencias tenga prioridad absoluta.

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“Cuando suenan las sirenas, todo el país escucha. Esta vez, también sonarán para defender a quienes siempre están cuando la Argentina los necesita: más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 hombres y mujeres que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, trabajando diariamente para proteger vidas, bienes y el ambiente en todo el territorio nacional”, indicaron.

Los motivos del reclamo nacional

El reclamo del Sistema Nacional se concentra en cuatro ejes fundamentales:

Fondos pendientes: se exige la regularización y transferencia de la ampliación presupuestaria correspondiente al año 2025, estimada en más de $59.000 millones, vinculada al subsidio establecido por la Ley 25.054, correspondiente al 5% de las primas de seguros. Es importante señalar que no se trata de una asistencia discrecional, sino de fondos establecidos por ley para el fortalecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Pagos al exterior y reequipamiento: se solicita al Ministerio de Economía y al Banco Central que agilicen los mecanismos necesarios para realizar pagos anticipados al exterior.Los cuarteles necesitan renovar sus vehículos y equipamiento y, debido a los elevados costos del mercado nacional, muchas instituciones deben adquirir unidades usadas en otros países. Estas operaciones requieren el pago total anticipado antes del embarque. Sin mecanismos ágiles, se dificulta y demora el necesario reequipamiento de nuestros cuarteles.

Emergencias en rutas concesionadas: se reclama que los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones —Decreto 97/2025— contemplen convenios obligatorios con las asociaciones de Bomberos Voluntarios que intervienen en esas trazas. Debe contemplarse una contraprestación mensual por disponibilidad, el reintegro de gastos extraordinarios y la compensación por daños sufridos por los cuarteles durante la atención de siniestros.

Aplicación integral de la Ley 27.629: se exige la aplicación plena y uniforme de la Ley de Fortalecimiento 27.629, sancionada en 2021, especialmente en lo referido a la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA correspondiente a la adquisición de bienes, servicios y equipamiento.

Los números hablan por sí solos

La dimensión y la importancia del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios queda reflejada en los datos registrados por el RUBA, correspondientes al período comprendido entre el 1° de enero y el 18 de agosto de 2026:

• 157.229 servicios atendidos por Bomberos Voluntarios.

• 94.536 servicios de emergencia, equivalentes al 60%.

• 62.639 intervenciones programadas, equivalentes al 40%.

Bomberos Voluntarios Federal Nacional
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