Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

El español Jorge Martín fue el ganador en Le Mans, tras más de un año y medio sin vencer en Moto GP. Ahora se ubica segundo en el certamen.

El español se subió a lo más alto del podio en el circuito de Le Mans.

Tras más de un año y medio, Jorge Martín se reencontró con el triunfo en Moto GP y lo concretó en el circuito Bugatti de Le Mans, en donde se corrió el Gran Premio de Francia, la quinta fecha del campeonato mundial de motociclismo 2026, cumpliendo con una evolución en las posiciones y alcanzar a su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi, a quien superó nuevamente como lo había realizado el sábado en la Sprint, para dirigirse sin complicaciones hasta la bandera de cuadros y celebrar así su novena victoria y la primera con la casa de Noale.

Para Martín, quien no ganaba desde el GP de Indonesia de 2024, este resultado cierra un fin de semana exitoso y que lo motiva para ser protagonista junto al italiano en la disputa por el título como el que conquistó en aquella temporada (cuando integraba la escuadra Pramac Racing con Ducati).

El madrileño había partido desde el 7° puesto y fue escalando posiciones con certeras maniobras y dosificando la potencia para evitar excederse en una pista sin tanto grip por la lluvia matutina, alcanzando a Bezzecchi sobre el último tramo de la competencia y aventajarlo en el ingreso de la última curva.

El italiano había liderado desde la largada, en donde con una partida limpia supo tomar ventaja sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y Pedro Acosta (KTM), quienes se alternaron en la segunda posición en la primera parte, en tanto detrás de ellos se producían caídas como la de Álex Márquez, Diogo Moreira, el poleman Francesco Bagnaia, Joan Mir y Brad Binder.

Esto, además de la remontada de Martín también le permitió afianzarse al japonés Ai Ogura, quien con la Aprilia de Trackhouse llegó al tercer puesto y subió al podio por primera vez en su 23ª presentación en MotoGP, y cerrando el 1-2-3 de la marca.

Fabio Di Giannantonio también fue ascendiendo en el clasificador y arribó cuarto, superando a Acosta y Quartararo; luego arribaron Enea Bastianini, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Luca Marini.

Jorge Martín está al acecho en el torneo

Las posiciones del campeonato centra la atención en el líder Bezzecchi quien cuenta con 128 puntos y en su compañero Martín que lo escolta a uno, y anticipa una disputa intensa entre ellos; el próximo fin de semana se corre el GP catalán en el circuito de Montmeló, en Barcelona.