Uno Entre Rios | Ovación | Jorge Martin

Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

El español Jorge Martín fue el ganador en Le Mans, tras más de un año y medio sin vencer en Moto GP. Ahora se ubica segundo en el certamen.

10 de mayo 2026 · 17:28hs
El español se subió a lo más alto del podio en el circuito de Le Mans.

El español se subió a lo más alto del podio en el circuito de Le Mans.

Tras más de un año y medio, Jorge Martín se reencontró con el triunfo en Moto GP y lo concretó en el circuito Bugatti de Le Mans, en donde se corrió el Gran Premio de Francia, la quinta fecha del campeonato mundial de motociclismo 2026, cumpliendo con una evolución en las posiciones y alcanzar a su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi, a quien superó nuevamente como lo había realizado el sábado en la Sprint, para dirigirse sin complicaciones hasta la bandera de cuadros y celebrar así su novena victoria y la primera con la casa de Noale.

Jorge Martin
Jorge Martín ganó el Gran Premio de Francia.

Jorge Martín ganó el Gran Premio de Francia.

Di María apareció en un momento clave y volvió a ser determinante para Rosario Central.

Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos

Débora Dionicius tuvo su segunda experiencia en suelo norteamericano.

Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

Para Martín, quien no ganaba desde el GP de Indonesia de 2024, este resultado cierra un fin de semana exitoso y que lo motiva para ser protagonista junto al italiano en la disputa por el título como el que conquistó en aquella temporada (cuando integraba la escuadra Pramac Racing con Ducati).

El madrileño había partido desde el 7° puesto y fue escalando posiciones con certeras maniobras y dosificando la potencia para evitar excederse en una pista sin tanto grip por la lluvia matutina, alcanzando a Bezzecchi sobre el último tramo de la competencia y aventajarlo en el ingreso de la última curva.

El italiano había liderado desde la largada, en donde con una partida limpia supo tomar ventaja sobre el francés Fabio Quartararo (Yamaha) y Pedro Acosta (KTM), quienes se alternaron en la segunda posición en la primera parte, en tanto detrás de ellos se producían caídas como la de Álex Márquez, Diogo Moreira, el poleman Francesco Bagnaia, Joan Mir y Brad Binder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP/status/2053491767522046035&partner=&hide_thread=false

Esto, además de la remontada de Martín también le permitió afianzarse al japonés Ai Ogura, quien con la Aprilia de Trackhouse llegó al tercer puesto y subió al podio por primera vez en su 23ª presentación en MotoGP, y cerrando el 1-2-3 de la marca.

Fabio Di Giannantonio también fue ascendiendo en el clasificador y arribó cuarto, superando a Acosta y Quartararo; luego arribaron Enea Bastianini, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Luca Marini.

Jorge Martín está al acecho en el torneo

Las posiciones del campeonato centra la atención en el líder Bezzecchi quien cuenta con 128 puntos y en su compañero Martín que lo escolta a uno, y anticipa una disputa intensa entre ellos; el próximo fin de semana se corre el GP catalán en el circuito de Montmeló, en Barcelona.

Jorge Martin MotoGP Francia
Noticias relacionadas
Nahuel Molina está lesionado.

Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina se desgarró a semanas del inicio del Mundial

Mariano Werner celebró en lo más alto del podio en Termas. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

José Chamot, el entrerriano que hizo una gran carrera profesional.

José Antonio Chamot, el entrerriano que defendió la celeste y blanca en tres mundiales

Fideo Di María titular en Rosario Central.

Rosario Central e Independiente se ven las caras en el Gigante

Ver comentarios

Lo último

Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos

Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos

Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

Ultimo Momento
Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos

Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos

Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina se desgarró a semanas del inicio del Mundial

Preocupación en la Selección Argentina: Nahuel Molina se desgarró a semanas del inicio del Mundial

Las ventas minoristas pyme descendieron 3,2% interanual en abril

Las ventas minoristas pyme descendieron 3,2% interanual en abril

Policiales
Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Un auto chocó contra la pared de una vivienda en Diamante

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Murió un motociclista tras un choque sobre la Ruta N° 2 cerca de Chajarí

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Concordia: incautaron botellas de vodka que pretendían ser cruzadas por el río Uruguay

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Incendio en Victoria dejó una familia intoxicada por humo

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Confirmaron el procesamiento de dos comerciantes por transportar indumentaria trucha

Ovación
Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

Mariano Werner rompió la mala racha y ganó en Termas de Río Hondo

Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos

Rosario Central eliminó a Independiente y se metió en cuartos

Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

Jorge Martín celebró en el Gran Premio de Francia

Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

Derrota de Débora Dionicius en Estados Unidos

River Plate se mide con San Lorenzo por los octavos

River Plate se mide con San Lorenzo por los octavos

La provincia
Analía Bosque: No escucho reguetón porque me provoca malestar estomacal

Analía Bosque: "No escucho reguetón porque me provoca malestar estomacal"

Islote Curupí: biodiversidad y conservación en el corazón del Paraná

Islote Curupí: biodiversidad y conservación en el corazón del Paraná

Rosa Hojman: Nunca se habló de trasladar un basural

Rosa Hojman: "Nunca se habló de trasladar un basural"

Más de 14 mil vehículos cero kilómetro se patentaron en Entre Ríos durante 2025

Más de 14 mil vehículos cero kilómetro se patentaron en Entre Ríos durante 2025

Las reservas hídricas en niveles óptimos y preven impacto positivo del fenómeno de El Niño

Las reservas hídricas en niveles óptimos y preven impacto positivo del fenómeno de El Niño

Dejanos tu comentario